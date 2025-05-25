Medya dünyasının acı kaybı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Esin Tenşi İnal’ın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı:
Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz Esin Tenşi İnal’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz”
Esin Tenşi İnal’ın cenazesi 25 Mayıs 2025 Pazar günü ikindi namazının ardından Bakırköy Yenimahalle Camisi’nden alınarak Eski Topkapı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ESİN TENŞİ İNAL KİMDİR?
1952 yılında İstanbul'da doğdu. Atatürk Eğitim Enstitüsü'nden mezun oldu. Mesleğe 1977 yılında Tercüman Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. Mesleğini aynı gazetede sürdürdü. İki çocuk annesiydi.