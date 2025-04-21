Medya dünyasının acı kaybı! Mehmet Aycan hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Mehmet Aycan’ın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz Mehmet Aycan’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz”

Mehmet Aycan’ın cenazesi 22 Nisan 2025 Salı günü öğle namazının ardından Aydın’ın İlçesi Didim Akbük Merkez Camisi’nden alınarak toprağa verilecek.

MEHMET AYCAN KİMDİR?

1950 yılında Denizli’de doğdu. Mesleğe 1960 yılında Ankara Zafer Gazetesi’nde başladı. Zafer, Yenigün, Milliyet, Meydan ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. Evli ve iki çocuğu vardı. Sürekli Basın Kartı sahibiydi.