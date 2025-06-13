Medya dünyasının acı kaybı! TRT'nin usta ismi hayatını kaybetti

Medya dünyası usta ismin vefatıyla sarsıldı. TRT'nin duayen ismi Salim Çam hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Çam'ın vefatı sebebiyle bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Salim Çam 12 Haziran 2025 Perşembe günü vefat etti.

Çam, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, 2021 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibiydi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Salim Çam’ın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadelere yer yerildi:

Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz Salim Çam’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz”

Salim Çam’ın cenazesi 14 Haziran 2025 Cumartesi öğle namazının ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nden alınarak Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

SALİM ÇAM KİMDİR?

1946 yılında Kırklareli’nde doğdu. Mesleğe 1968’de TRT Ankara Televizyonu’nda başladı. İki sene sonra imtihana girerek Kamera Asistanı kadrosuna geçti. Üç yıl sonra kameraman oldu. 1976’dan sonra görevini TRT İstanbul Televizyonu’nda sürdürdü. Şef kameraman oldu. Mesleğinin 25. senesinin sonunda yönetmen kadrosuna geçti ve 16 yıl yönetmenlik yaptı. 2021 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı taşıyor. Evli, iki çocuk babası.