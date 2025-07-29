Medya dünyasının gözde ikilisi boşandı

Evliliklerinden yalnızca 8 ay sonra boşanma kararı alan ancak daha sonra bu kararlarından vazgeçen Can Medya Grubu’nun iki başarılı ekran yüzü Mehmet Akif Ersoy ile Pınar Erbaş çifti ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Show Ana Haber spikerlerinden Pınar Erbaş ile Habertürk TV ekran yüzü ve Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 2022 yılında İstanbul’da Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah töreninde hayatlarını birleştirdi.

2022 yılının 14 Ağustos'unda evlendikten sadece sekiz ay sonra boşanma kararı alan çift, medya dünyasında bomba etkisine neden olmuştu.

Mahkemeye başvuran Pınar Erbaş, Mehmet Akif Ersoy'dan boşanmak istediğini belirtmişti.

İstanbul 16. Aile Mahkemesi'ne 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle başvuran Erbaş mahkemeden yayın yasağı talebinde de bulunmuştu. Ancak Pınar Erbaş sadece bir gün sonra kararından vazgeçerek, eşi Mehmet Akif Ersoy'dan boşanmamak için mahkemeye feragat dilekçesi sunmuş ve dosya düşürülmüştü.

Boşanmanın eşiğinden dönen Mehmet Akif Ersoy ile Pınar Erbaş cephesinde yeni gelişme yaşandı.

İkilinin yeniden boşanma kararı aldığı ve mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.

MedyaRadar’ın özel haberine göre mahkeme Pınar Erbaş ve Mehmet Akif Ersoy’u jet hızıyla boşadı.