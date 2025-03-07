Medya girişimcisi, ABD’deki Türk iş profesyonellerinin başarısını duyuruyor

Bilginin ışık hızında yayıldığı dijital çağda yaratıcı ve bilgilendirici içeriklerle toplumu aydınlatmaya odaklananlar, iş dünyasının sesi oluyor. Sadece ülkemizde değil, küreselde de ses getiren bu öncüler, coğrafi sınırları aşarak adından söz ettiriyor. Ulusal kanallarda ve dijital platformlarda uzman doktorlarla kamuoyuna bilgilendirici içerikler ve yapımlar sunarak sağlık turizminin ivmesini artıran Egopro Medya’nın Kurucusu Birnaz Yılmaz Gülnahar, uluslararası pazarlardaki başarısını zirveye taşımaya hazırlanıyor. NTV’de yapımcılığını üstlendikleri “Uzman Bakışı” programıyla 2. Kariyer ve Teknoloji Ödülleri’nde, “En İyi Bilgilendirici Sağlık Programları Yapımcısı" ödülünü kazanan medya girişimcisi, farklı sektörlerden ilham veren ABD’deki Türk iş insanlarının hikayelerini de hayata geçirdiği projeyle duyuracak. Böylece Türkiye’nin potansiyelini ortaya koyarken, genç girişimcilere de ilham olacak.

“ETKILI PAZARLAMA STRATEJILERIYLE, SAĞLIK TURIZMINI DOMINE EDIYORUZ"

2019’da kurduğu Egopro Medya ile kısa sürede Türkiye’de imza attığı sağlık turizmi projelerine dair bilgiler paylaşan Birnaz Yılmaz Gülnahar, “Türkiye coğrafi konumu, uzman doktorları ve modern altyapısıyla sağlık turizminde dünya çapında önemli bir oyuncu olma potansiyeline sahip. Bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek için ise etkili bir içerik pazarlaması ve TV programları gibi yapımlarla adını duyurması kritik bir rol oynuyor. Çünkü etkili bir pazarlama stratejisi, sağlık merkezlerinin ya da uzman doktorların hedef kitlesine ulaşmak, onları bilgilendirmek için güçlü bir araç olarak konumlanıyor. Biz de medya sektöründe yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışıyla çıktığımız serüvende sağlık turizmi alanında, birçok uzman doktora prodüksiyon hizmeti sunarak fark yaratan projeler hayata geçiriyoruz” dedi.

“BAŞARILI TÜRK IŞ INSANLARININ HIKAYELERINI ABD’DE ANLATACAĞIZ”

Doktorların uluslararası pazarda bilinirliğini artırmak için yurt dışında da sağlık turizmi prodüksiyon projelerine başladıklarını belirten Egopro Medya Kurucusu Birnaz Yılmaz Gülnahar, “İlk olarak Almanya, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle işbirlikleri yaptık. Özellikle sağlık turizmi kapsamında hazırladığımız prodüksiyonlar sayesinde, Türk doktorlarının globaldeki görünürlüğünü artırdık. Elbette söz konusu başarımız yalnızca bir sonuç değil, bir sürecin meyveleri olarak karşımıza çıktı. Ülkemizde de bu ilkeyle farklı sektörlerde sağlam adımlarla yürüyen birçok iş insanı olduğunu biliyoruz. Sadece doktorlarla sınırlı kalmayarak onların da ABD’deki ilham veren hikayelerini anlatacağız” ifadelerini kullanarak değerlendirmelerine şunları ekledi:

“Türk iş insanlarının ABD’deki sadece başarılarını değil, karşılaştıkları zorlukları ve bunları nasıl aştıklarını da gözler önüne sermeyi amaçlıyoruz. Girişimciler, sanayiciler, teknoloji liderleri, sağlık turizmi ve kreatif sektörlerde fark yaratan isimleri önceliklendiriyoruz. Bu doğrultuda kariyer basamaklarını nasıl çıktıklarını belgesel tarzı kısa filmler, röportaj serileri ve dijital içerik videolarıyla ekranlara taşıyacağız. Sosyal medyada ve bazı özel platformlarda da yayımlayacağız. Benzer bir yolculuktan geçen bir kadın girişimci olarak, kişisel markalaşmanın ne denli profesyonellik gerektiğinin farkındalığıyla hem gençlere ilham olmayı hem de Türk iş insanlarının başarılarını duyurmayı hedefliyorum.”

“GIRIŞIMCILERE EN BÜYÜK TAVSIYEM, TRENDLERI YAKINDAN TAKIP ETMELERI”

Medya sektöründe kendi yaşadığı deneyimlerden de bahseden Egopro Medya Kurucusu Birnaz Yılmaz Gülnahar, sözlerini bu alanda çalışmak isteyen girişimcilere tavsiyelerde bulunarak sonlandırdı:

“Bir kadın girişimci olarak medya sektöründe hem avantajlar hem de dezavantajları birlikte yaşadım. Yaratıcılığımı ve empati gücümü projelere yansıtabilme fırsatına erişmek ise benim için en avantajlı fayda oldu. Öyle ki bir kariyer inşa ederken önemli olan pes etmeden üretmeye ve kendinizi kanıtlamaya devam etmek. Medya sektöründe başarılı olmak isteyen girişimcilere en büyük tavsiyem, iş ağı kurmaktan çekinmemeleri ve trendleri yakından takip etmeleri. Çünkü, dijitalleşmeyle medya hızla değişiyor. Bu ekosistemde sürekli öğrenmeye açık olmak, ayakta kalmak için şart. Ayrıca sadece yaratıcı değil, işin finansal tarafını da iyi yönetmek gerekiyor.”