Medya grubunda üst düzey ayrılık!

Kanal 7 medya grubunda uzun yıllardır görev yapan Zahid Akman kurumla yollarını ayırdı.

Medya sektörünün deneyimli ismi ayrılığı veda mesajıyla duyurdu.

Akman'ın açıklaması şu şekilde:

“Çok değerli çalışma arkadaşlarım, 30 yılı aşkın süredir birlikte olduğumuz Kanal 7 medya grubundan 10 Temmuz 2025 tarihi itibari ile ayrılmış bulunuyorum. Grubumuzla bundan böyle hiçbir ilişkim kalmamıştır. Birlikte olduğumuz süreçte bilmeden sizi üzdüysem haklarınızı helal etmenizi istirham ediyorum. Benden yana da hepinize haklarım helal olsun. İnşallah daha iyi günlerde görüşmek ümidiyle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

ZAHİD AKMAN KİMDİR?

1958 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1984 yılında mezun olan Akman, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Sinema Ana Bilim Dalında 1986-1987 yıllarında TRT Televizyon Haberciliği konusunda yüksek lisans ve 1987-1995 yıllarında TV Yayınlarının Gecekondu Gençliğinin Eğitimine ve Toplumsallaşmasına Katkısı konusunda doktora yaptı.

Yeni televizyon kanalı yayın hayatına başlıyor...

1983-1988 yılları arasında çeşitli periyodik yayınlarda yöneticilik ve gazetecilik görevlerinde bulunan Akman, 1988-1992 yıllarında iletişim ve tanıtım hizmetleri üreten bir ajansın sahipliğini yaptı. Akman 1993-2000 yıllarında Kanal 7 Televizyonu Ankara Temsilciliği, ana haber sunuculuğu ve çeşitli haber programlarının yöneticiliği ile sunuculuğunu üstlendi. 2000-2003 yılları arasında Kanal 7 Televizyonu Washington Temsilciliği görevinde bulunan Zahid Akman, 13 Temmuz 2005 tarihinde TBMM tarafından RTÜK üyeliğine ve 15 Temmuz 2005 tarihinde Üst Kurul tarafından RTÜK Başkanlığına seçildi. 3984 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince 2007 yılı Mayıs ayında yapılan kura çekimi sonucu görev süresi sona erecek üyeler arasında yer alan Akman, daha sonra yeniden RTÜK üyeliğine aday gösterildi. 29 Mayıs 2007 tarihinde TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla ikinci kez RTÜK üyeliğine seçilen Akman, 17 Temmuz 2007 tarihinde ikinci kez RTÜK Başkanlığına seçildi.

Son olarak Kanal 7 Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulunan Zahid Akman’ın yeni adresi ise henüz bilinmiyor.