Medya ombudsmanı Faruk Bildirici'den 'uçaktaki sorular Erdoğan'a önceden gitti mi?' iddiası

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, dün Erdoğan’ın ABD dönüşü uçakta gazetecilerin sorduğu soruların saatler öncesi kendisine geldiğini iddia etti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sonrası dönüş yolundayken dün basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Sorulara dair Medya ombudsmanı Faruk Bildirici’den X hesabı üzerinden çarpıcı bir iddia geldi.

Gazetecilerin uçakta soracakları soruların önceden liste halinde kendine geldiğini söyleyen Bildirici, “Hem de soruların altında kimin o soruyu soracağı da yazıyordu. Türkiye saatiyle 22.10’du sorular geldiğinde. Bu soruları, tanık olmaları için iki gazeteci arkadaşımla daha Erdoğan ile sohbetin açıklanmasından saatler önce dün gece ve bu sabah erkenden paylaştım” dedi.

“SIRALAMASI BİLE UYUYORDU”

İletişim Başkanlığı’ndan Erdoğan’a sorulan sorular ve yanıtlarının medyaya göndermesinin ardından elindeki liste ile karşılaştırdığını belirten Bildirici, “Gerçekten de bana saatler önce gelen sorular -sözcüğü sözcüğüne olmasa da- aynı şekilde Erdoğan’a sorulmuştu. Hatta soruların sıralaması da uyuyordu.” ifadelerini kullandı.

“ZATEN SORULAN SORULAR DA ÇOK EKSİK”

Bildirici son olarak şu ifadelerle sözlerini noktaladı:

“Umarım İletişim Başkanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı’nın bu konuda bir açıklaması vardır. Zaten sorulan sorular da çok eksik. Düşünebiliyor musunuz, ABD ile enerji alanında yeni anlaşmalar imzalanmış, Rusya’dan petrol ve doğalgaz almayın denmiş, Boeing uçak alımı için anlaşma imzalanmış! Ancak bunları sormamış uçaktaki gazeteciler… Hadi hepsini geçtim, F-35 konusunda Trump ile görüşmede ne olduğunu bile sormaz mı bir gazeteci?”

g1xlmdnwkaa-wdy.jpeg

YENİÇAĞ DAHA ÖNCE YAZMIŞTI

Yeniçağ gazetesi olarak 2021 yılında Katar’a resmi ziyaret kapsamında giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a soru soracak gazetecilere soruların önceden verildiğini yazmıştık. Çeşitli gazetecilerde soruların önceden verildiğini aktarmıştı.

