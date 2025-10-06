Medya ombudsmanından “Hakan Fidan” iddiası: İktidar için sorun yaratabilecek…

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, ajans editörlerine "Hakan Fidan" görevi verildiğini iddia etti.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD'den dönüş uçuşu esnasından yöneltilecek soruların daha uçak havalanmadan kendisine ulaştığını açıklamasıyla ifşa etmişti. Bildirici "Hem de soruların altında kimin o soruyu soracağı da yazıyordu" iddiasında bulunmuştu.

"EDİTÖRLERİ, BİR SÜREDİR KENDİLERİNE YENİ BİR İŞ EDİNDİ"

Bildirici’nin iddiaları gündeme damga vururken yeni bir iddiayı daha ortaya attı. Bildirici bu sefer “Hakan Fidan” için ajans editörlerine yeni görev verildiğini iddia etti. Bildirici, “Anadolu Ajansı editörleri, bir süredir kendilerine yeni bir iş edindi; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın konuşmalarındaki sivri sözcükleri, iktidar için sorun yaratabilecek cümlelerini haberlerden ayıklamak, yayımlanmadan önce düzeltmek” ifadelerini kullandı.

FİDAN'IN KAAN AÇIKLAMASI

Hakan Fidan’ın geçtiğimiz günlerde ABD’de verdiği demeçte yerli ve milli olan “KAAN” uçakları için ABD tarafından motor alımlarının durdurulduğunu açıklamıştı. Bu söylemler ise hem Saray hem de AKP tarafından eleştirilmişti. Fidan’ın Erdoğan sonrası adaylar arasında anıldığı bu dönemde bu tür bir gafın gelmesi ise dikkat çekmişti.

