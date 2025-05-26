Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı’nın daveti üzerine tarihi kentte 16 Mayıs’ta açılan Merzifon 8. Kitap Fuarının son gününde, “Medya Özgürlüğü” konulu söyleşiye konuşmacı olarak katıldım.

3000 yıl öncesinde bu topraklarda olan yaşamın yarattığı kültürel birikimin en güzel örneklerinden biri 8 yıldır aralıksız süren kitap fuarıdır.

Ülkemizin değerli gazeteci ve yazarları imza günleri ve söyleşiler ile Merzifonlularla fuarda kucaklaştılar.

3 dönem üst üste seçilen Merzifon Belediyesinin başarılı Belediye Başkanı Alp Kargı faaliyetlerini başlıklar halinde şöyle özetledi:

“Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde yaşlı, bakıma muhtaç, kimsesiz ve engeli olan vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz.

20 bin 319 metrekare park, 29 bin 471 metrekare yeşil alan, 56 bin 186 metrekare ağaçlandırma, 64 bin 150 ağaç dikimi, 21 çocuk oyun alanı, 18 kilometre asfaltlama yaptık.

Bu yıl 300 kilometre içme suyu şebekemizi yenileyerek evlerimize sağlıklı içilebilir su ulaştıracağız.

Sosyal yardımlarımızla muhtaç sahiplerine her ay maddi destek sağlıyoruz. Aşevimiz ihtiyaç sahiplerine yılda 400 bini aşkın yemek dağıtımı yapıyor. Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine ağırlık veriyoruz.”

Başkan Kargı yaptıklarını peşpeşe anlatırken dedim ki; Sayın Başkan Ankara’ya gel Yeniçağ TV’de yaptıklarını daha geniş şekilde canlı yayında anlatırsın.

Gelelim “Medya Özgürlüğü” söyleşime. Konuşmamı özetliyorum:

Anayasa’mızda özgürlükler kişinin kakları ve devleri başlığı altındadır.

Madde 17 – Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

Madde 19 – Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.

Madde 20 – Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

Madde 22 – Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.

Madde 23 – Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.

Madde 24 – Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

Madde 25 – Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.

Madde 26 – Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.

Madde 28 – Basın hürdür, sansür edilemez.

Madde 34 – Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Madde 36 – Ceza sorumluluğu şahsidir.

Peki bu haklarımızdan hangisini bugün özgürce kullanabiliyoruz?

Televizyon yayınlarından örnek vereyim.

Özgür bir Televizyon kanalından bir yorumcu ya da canlı yayında bir siyasetçinin kurduğu cümle nedeniyle RTÜK bu televizyona ceza uyguluyor.

Yorumcu, ya da siyasetçiye tek bir dava dahi açılmıyor.

Hani ceza sorumluluğu şahsi idi?

Ne oldu Anayasa hükmü? Çöp…

Basın hürdür, sansür edilemez hükmüne gelince.

Tam 18 yasada basınla ilgili hükümler olduğunu biliyor musunuz?

Bunların yüzde 90’ı basını engelleyen hükümlerdir.

Gazeteciler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve saldırıya uğruyor.

İktidarın ağır faşist baskısı özgür medyayı caydırmaya, korkutmaya, susturmaya dönüşüyor.

Hani basın hürdü sansür edilemezdi.

Bilsinler ki, yılmayacağız, korkmayacağız, susmayacağız.