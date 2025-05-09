Medya patronları mahkemelik oldu: İnsanların aç gözü doymuyor...

Demirören Medya Grubu ile Önce Vatan gazetesinin sahibi Abdullah Akosman davalık oldu.

Abdullah Akosman, isim benzerliği yüzünden açılan davanın ardından tepki gösterdi.

Akosman, “Aydın Doğan, Vatan Gazetesini bizden bir yıl sonra çıkarmıştı” diyerek isyan etti.

Davanın Önce Vatan gazetesinin isim benzerliğinden dolayı açıldığını belirten Akosman "İnsanların aç gözü doymuyor." sözleriyle duruma sitem etti.

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O dönem Doğan grubu bünyesinde olan Vatan gazetesinin, Önce Vatan gazetesinden bir yıl sonra çıkarıldığını hatırlatan Abdullah Akosman, şunları söyledi:

Gazeteniz aynen Önce VATAN Gazetesine benziyor. Logonuz, ileride bu sorun yaratır dediler. Doğan Grubu bu ikazı dikkate almadı. Doğan, medyadan çekilip tüm yayın grubunu Demirören’e devretmişti. O yıllarda isim benzerliği yüzünden Demirören bize dava açmıştı ve reddedilmişti. Demirören şimdi yeniden tarafımıza dava açtı.

"İNSANLARIN AÇ GÖZÜ DOYMUYOR"

Vatan gazetesinin kağıt baskıyı bıraktığını hatırlatan Akosman, “Aslında gruplarının yayınladığı gazete sadece internet ortamında yayın yapıyor? Ama insanların aç gözü doymuyor. Hakkımızda hayırlısı olsun” tepkisini gösterdi.

Akosman'ın paylaşımı şu şekilde: