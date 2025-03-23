Medya patronu Murat İlbak tutuklandı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Medya patronu Murat İlbak tutuklandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 92 kişi hakkında kararlar açıklanıyor. Gözaltına alınan kişiler arasında bulunan medya patronu Murat İlbak hakkında da karar verildi.

"Silahlı terör örgütüne yardım", "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet alma" iddialarıyla suçlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 91 kişi için mahkemeden kararlar tek tek açıklanmaya başlandı.

Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonlar kapsamında CNBC-e’nin sahibi iş insanı Murat İlbak ve iki kardeşi de gözaltına alınmıştı.

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunan CNBC-e'yi yeniden yayın hayatına kazandıran İlbak Holding yöneticisi Ali İlbak tutuklandı.

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