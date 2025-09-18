Medya Radar'a erişim engeli getirildi

Eski MHP Milletvekili ve TYT Türk Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Erdem ve TYT Türk yöneticilerinin şikayeti üzerine Medya Radar'daki "Can Holding ve TYT Türk: Medyada temiz sermaye muamması" başlıklı habere ve internet sitesine erişim engeli getirildi.

Öte yandan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), medyaradar.net internet sitesine getirilen erişim engellemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Karar, temel hak ve özgürlüklere açıkça aykırıdır. Anayasa’nın ilgili hükümlerini bu kez de hatırlatmakta ısrar ediyoruz. Bu kararlar basın üzerinde caydırıcı bir etki yaratmaktadır. Halkın bilgiye erişim hakkı engellenmemelidir" denildi.