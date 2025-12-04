Medya ve siyaset kurumları, Barzani-Bahçeli tartışması ve Abdullah Öcalan’ın ne dediği ile meşgul... Bu arada ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın, “Baharat Yolu ve İpek Yolu, Doğu'yu Batı'ya üç veya dört farklı güzergâhtan bağlıyordu. Ve bu refah yolu boyunca medeniyetlerin harmanlanması geldi. Tekrar olabilir, ancak 1919'dan beri ulus devletler tarafından engelleniyoruz. Her ülkenin, her devletin farklı bir tür hükümet tarafından yönetilmesi fikri pek işe yaramadı. Bu yüzden, yeni bir refah tarzı yaratmak için şunu düşünün: Akdeniz'e açılan çok sayıda fosil yakıt kaynağının bulunduğu Hazar Denizi'miz var ve Yunanistan ile Türkiye buraya bir kapı. Nasıl açık olmasınlar ki? Bu siyasi müdahaleden nasıl kurtulacaksınız? Siyasi müdahaleden refahla kurtulursunuz. İşte umudumuz bu.” sözleri üzerinde duran yok!

***

Barzani’nin silahlı adamlarıyla Cizre’de gövde gösterisi yapması vahimdir ama bile bile ona bu imkânı veren, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yöneten siyasi iradedir. İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma açması, bu gerçeği ortadan kaldırmıyor... Bakanlık izin vermese, bu rezalet yaşanır mıydı?

Tom Barrack, 1919’a işaretle, ulus devletle birlikte Atatürk’ü ve onun kurduğu Türk devletini hedef alıyor! Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak mazlum milletlere örnek oluşturan kurtuluş mücadelesini başlatmıştı. Türk devletinin kuruluşundan sonra Asya ve Afrika’da mazlum milletler, özellikle Müslüman milletler bağımsızlık ilan etti. Türk zaferi, tarihin akışını değiştirdi.

Rahmetli Korgeneral Suat İlhan’ın tespitlerine göre “Atatürk devriminden yani 1920’den önce, bugün Batı dediğimiz medeniyetin elindeki topraklar, 25,5 milyon mil kare idi. 1993’te bu rakam 12,7 milyon mil kareye, yani yarısına düşmüştür.

İslam dünyası ise 1920’de 1,8 milyon mil kare üzerinde egemenlik sahibiydi. 1993’te İslam dünyasının sahip olduğu topraklar 11 milyon mil kareye yükselmiştir.”

Avrupalılar, Amerikalılar, Atatürk adını duyunca, bu yüzden ifrit kesiliyor. Çünkü İslâm dünyasını, tamamen çökmek üzereyken ayağa kaldıran güç, “Atatürk modeli”dir!

Atatürk, Türkiye’nin sigortası, Türkiye ise İslâm dünyasının en büyük güvencesidir!

***

Şimdi Tom Barrack, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıkma girişimine KKTC’den başlayacaklarını ilan ediyor. Yunanlı gazetecinin “Kıbrıs da bu projeye dahil mi?” yolundaki sorusuna “Evet. Sağlıklı bir vücudun ortasında apse olamaz. Vücudun her bir parçasının iyileştirilmesi gerekir. Ve Kıbrıs da önemli bir bölge... Bu yüzden umudumuz, bunun da dahil edilmesi...” diyerek cevap veriyor.

Türkiye’deki medya ve siyaset ise bu saldırıya ucundan bile girmiyor!

***

Facebook’ta Ahmet Kaya, “Tam da Cumhuriyetimizin kuruluş Yıldönümünde, 29 Ekim 2004 tarihinde; Cumhuriyetimize ve Ulus Devlet yapımıza kurşun sıkarcasına, Roma 'da, dördüncü Haçlı seferini başlatan Papa III. İnnocent'in heykelinin altında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül tarafından Avrupa Devleti Anayasası’nın imzalanmasıyla birlikte TC Devletinin tapusu olan Lozan yok sayılmıştır. Yine aynı tarihte Kıbrıs Rum Kesimi’nin AB’ye alınmasına Türkiye onay vermiştir.

Bu konularda dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, tüm muhalefet partilerinin, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının ve istihbaratın da haberleri var idi. Hiç biri itiraz etmedi, karşı çıkmadılar, hiçbiri milleti uyarmadı” diyor.

Diğer mesajlardan bazıları da şöyle:

Dursun Elmas: BOP genişletilince Azerbaycan da projeye dahil edildi. Barrack'ın ifadesine göre Hazar Denizi projenin hedefindedir. Öyle olunca Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan da topun ağzındadır.

Hilmi Yelmek: Etnik köken ırkçıları üzerinden Selçuklu Devleti nasıl yıkıldıysa, şimdi de aynı yöntem kullanılıyor. Halkın büyük çoğunluğu, sorunu tam anlamış değil. Bu proje yeni dünya projesinin ilk adımları... Türkiye deki Terörsüz Türkiye ve terör örgütlerinin muhatap alınması, küresel sermaye şirketlerinin yerli acentalarının milli devlet ve ulusalcı yapılara karşı hareketlere girişmesi de bu proje gereğidir.

Necattin Kökten: Tom Barrack, “Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkacağız” diyor.

Zeynep Çakmak: Tom Barrack, “Türkiye Cumhuriyeti ulus devletini yıkacağız, dört parçalı Kürdistan’ı Hazar Denizi’nden başlatıp Akdeniz’e kadar uzatacağız, Kıbrıs’ı da Yunanistan’a teslim edeceğiz” demek istemiş. Yunanistan da sürekli Pontus soykırımından bahsediyor...

***

Hz. Ali, “Gören göze karanlık perde olmaz; görmek istemeyen göze ışık neylesin.” diyor!