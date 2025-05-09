Medyada flaş transfer! Deneyimli ismin yeni adresi belli oldu

Dünya gazetesinden deneyimli gazeteciyi kadrosuna kattı.

Uluslararası gazetecilik ve iletişim alanında deneyimli, hem diplomatik muhabirlik hem de dış haber editörlüğü yapmış olan isim, gazetenin her hafta çıkardığı Dünya +'nın Yayın Koordinatörü oldu.

MedyaRadar’da yer alan habere göre, uluslararası gazetecilik ve iletişim alanında deneyimli, hem diplomatik muhabirlik hem de dış haber editörlüğü yapmış olan

İpek Yezdani, 11 Nisan’da ilk sayısı ile çıkan DÜNYA +’da Gastronomi, Spor Ekonomisi, Sanat Ekonomisi, Ekran, Moda&Yaşam, Seyahat, Festivaller ve Lüks Yaşam alanında içerikler üretiyordu.

İPEK YEZDANİ KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü mezunu. İngiliz Hükümeti’nin verdiği Chevening Bursu’nu kazanarak London City University’de uluslararası gazetecilik yüksek lisansı yaptı. Gazeteciliğe Cumhuriyet'te muhabir olarak başladı. Associated Press, BBC, Milliyet, TRT Türk, HDN ve Hürriyet'te çalıştı. Şimdi ise kariyerine Dünya gazetesinde Dünya +'ın Yayın Koordinatörlüğü görevini üstlenecek.