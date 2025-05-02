Medyada sürpriz ayrılık! Ünlü yazar 33 yıl yazdığı gazeteye veda etti

Gazeteci Sedat Ergin, bir dönem Genel Yayın Yönetmenliği’ni de yaptığı Hürriyet gazetesinden ayrılma kararı aldı.

Ergin’in ‘kendisine yeni bir yol çizmek üzere’ ayrılma kararı aldığını, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, gazetedeki köşesinden duyurdu.

38 yıl önce Washington Temsilcisi olarak girdiği Hürriyet’te, yaklaşık 5 yıllık Milliyet Genel Yayın Yönetmenliği arası dışında, 33 yıl çalışan Sedat Ergin’in gazetedeki son yazısı 19 Mart 2025 Çarşamba günü yayımlandı.

"GAZETEM ADINA BÜYÜK KAYIP OLDUĞUNA İNANSAM DA..."

Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında, Ergin’in ayrılma kararını şöyle duyurdu:

"Sedat Ergin, Türk basınının referans isimlerindendir. Kılı kırk yaran titizliğiyle, asla ödün vermediği tertemiz üslubuyla, dosyalar üzerinde emek isteyen çalışmalarıyla her zaman ilgiyle takip ettiğim bir gazetecidir. Hürriyet gazetesine 1 Haziran 1987’de adım attı Sedat Ergin. Beş yıla yakın Milliyet Genel Yayın Yönetmenliği dönemini hariç tutarsak... Tam 33 yıl bu gazeteye emek verdi. Sedat Ergin’in Hürriyet geçmişi, başarılarla doludur. Türkiye’nin konuştuğu sayısız manşetlere imza attı. Özellikle diplomasi çevrelerinin yakından izlediği önemli analizler kaleme aldı. Ergenekon / Balyoz sürecinde kaleme aldığı hukuki eleştiriler, kamu vicdanının sesi oldu. Sedat Ergin, Hürriyet’te birçok kademede önemli görevler üstlendi. - Washington muhabirliği yaptı. - Ankara Temsilcisi oldu. - Genel Yayın Yönetmeni oldu. - Köşe yazarlığı yaptı. Sedat Ergin, 'Kendime meslek hayatımda yeni bir yol çizmek üzere Hürriyet’e veda etmek istiyorum' dediğinde... Vedasına üzülsem de, gazetem adına büyük kayıp olduğuna inansam da... 'Yeni bir yol çizme' arzusuna büyük saygı duydum. Zarif vedaların, karşılıklı anlayışa dayalı ayrılıkların, güzel gidişlerin artık pek kalmadığı medya ortamında Sedat Ergin’in vedası, umarım örnek olur. Veda deyip duruyorum ama Sedat Ergin’le Hürriyet’in dostluğu bakidir."

1987 yılında katıldığım Hürriyet gazetesine kendime yeni bir yol çizmek üzere veda ettim. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın bugün bu konuda yayımlanan yazısı: pic.twitter.com/qVl31uAgIt — Sedat Ergin (@ErginSedat1) May 2, 2025

SEDAT ERGİN KİMDİR?

Türkiye’nin önde gelen gazetecilerinden Sedat Ergin, 1957 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul'da Robert Kolej’den mezun olduktan ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne (Mülkiye) girerek “uluslararası ilişkiler” bölümünü bitirdi.

1 Mart 1993 tarihinde -Milliyet Genel Yayın Yönetmeni olacağı 2005 yılına kadar sürdüreceği- Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği'ne getirildi. Bu görevi sırasında yaklaşık 12 yıl yazdığı ‘Ankara'dan’ köşesinde genellikle diplomatik ve siyasi gelişmeleri ele aldı.

Hürriyet'teki görevinin yanı sıra uzun yıllar CNN Türk ve NTV haber kanallarında siyaset ve diplomasi alanlarındaki gelişmelere ilişkin olarak yorum ve analizlerini paylaştı. Nisan 2005’te getirildiği Milliyet Genel Yayın Yönetmenliği görevinden, yaklaşık 4,5 yıl sonra, 2009 Eylül ayı sonunda ayrıldı.

Ekim 2009’da köşe yazarı olarak döndüğü Hürriyet’te Ağustos 2014’te Genel Yayın Yönetmenliği’ni üstlendi. Mart 2017’ye kadar sürdürdüğü bu görevin ardından döndüğü köşe yazarlığına 19 Mart 2025’e kadar devam etti.

Hürriyet’te köşe yazarken, T24 yazarı Mehmet Y. Yılmaz’la birlikte Sözcü TV’deki ‘Ombudsman’ programında bir süre yorumculuk yaptı. ABD askerlerinin 4 Temmuz 2003’te baskın yaptıkları Kuzey Irak’taki Türk özel timindeki askerlerin başına çuval geçirildiğini ortaya çıkaran haberi büyük bir yankı yarattı.

REFAHYOL koalisyonunun 28 Şubat sürecindeki çöküşünü anlatan ‘Fırtına’ dizi yazısıyla 1997'de, 1 Mart tezkere krizine giden süreci anlatan ‘Bizden Saklananlar’ dizi yazısıyla da 2003'te olmak üzere iki kez Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü'nü kazandı.

Çalışmaları Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (2010) ve Deutsche Welle'nin (2016) ‘basın özgürlüğü’ ödüllerine layık görüldü. 1992, 2003, 2010 ve 2018 yıllarında olmak üzere Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Gazetecilik Ödülü’nü dört kez kazandı.

Dönemin Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Yorgo Vasiliu ile New York’ta yaptığı ve 1 Ağustos 1992 tarihinde yayımlanan mülakatı TGC 1992 Haber Ödülü’ne, “Süleymaniye Baskını” haberi 2003 Haber Ödülü’ne, Balyoz iddianamesiyle ilgili yazı dizisi 2010 Araştırma Ödülü’ne, 24 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan “Gazeteciler Darbecilikle Suçlanmasınlar Diye” başlıklı yazısı da 2018 Köşe Yazarı Ödülü’ne değer bulundu.

Müziğe olan ilgisiyle de bilinen, “Caz müziğin demokrasisidir” sözü referans gösterilen, Caz Derneği’nin kurucu başkanı olan, bas gitarıyla zaman zaman sahneye de çıkan Sedat Ergin, Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Canan Ergin ile evli.