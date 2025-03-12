Medyada üzücü gelişme... Bir gazete kapatma kararı aldı! 9 yıl önce yayın hayatına başlamıştı...

Gazete Duvar yönetimi, Türkiye Gazeteciler Sendikası ile toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığından dolayı haber sitesini kapatma kararı aldığı öğrenildi.

Google tarafından yapılan son güncelleme sonrası haber sitelerindeki düşüş nedeniyle Gazete Duvar’ın okur trafiği ve gelirlerinde de düşüş yaşandığı, yönetimin kapatma kararında bu durumun da etkili olduğu öne sürülüyor.

"GAZETE DUVAR’IN YAYIN HAYATI BUGÜNDEN İTİBAREN SONA ERİYOR"

Gazete Duvar Genel Yayın Yönetmeni Barış Avşar, kapandığını internet sitesindeki köşe yazısında duyurdu. Avşar, "Gazete Duvar’ın yayın hayatı bugünden itibaren sona eriyor. Hızlı bir giriş olmuş gibi görünebilir bu ilk cümle. Ancak internetin gazetecilik mesleğine getirdiği en önemli değişiklik buydu: Hız! Neredeyse ‘anlık’ haber! Teknolojideki ilerlemenin kendi başına ‘iyi’ ya da ‘kötü’ olamayacağını biliyoruz. Aslolan ilerlemenin nasıl kullanıldığıdır. Burada da ‘mesele’ o hızın hakikati ararken nasıl kullanıldığıydı" şeklinde duyurdu. Avşar, ayrıca bu kararın almasının nedeninin ise Google tarafından trafiğini düşürülmesinin olduğunu söyledi.

ÇALIŞANLARDAN TEK TEK AÇIKLAMALAR GELİYOR

Gazete Duvar çalışanları da X hesabı üzerinden kapandığına dair paylaşımlarda bulundu.

Bahadır Özgür, “2016'dan beri yayın yapan Gazete Duvar kapandı. Zor zamanda başlayıp, kısa sürede dijital gazetecilikte kaliteli ve iyi deneyim yarattı. Ben de uzun süredir, severek yazıyordum. Koşullar bağımsız yayıncılık için aşırı ağırlaştı. Duvar emekçilerine teşekkürler ve geçmiş olsun..” dedi.

Fehmi Taştekin ise “Gazete Duvar emekçileri bugün son tuğlayı koydu. Muhabirleriyle, editörleriyle, yazarlarıyla, temsilcilikleriyle ve bu ortamı var eden paydaşlarıyla birlikte gurur duyacağımız bir Duvar örüldü. Burada büyük bir emek ve özveri var. Profesyonel gazetecilik kaygılarının hep önde olduğu bir mecranın sonuna geldik. Bu bir kapının kapanmasından öte bir şey. Gölgesinde serinlediğimiz, sığındığınız, dertleştiğimiz, paylaştığımız bir ağacın kesilmesi gibi bir şey. Bu kaçıncısı bilmiyorum. Her seferinde bir sızı bırakıyor. Geride güzel bir Duvar bıraktık. Bende “Radikal henüz kapanmadı” hissi bırakan bir yerdi. Radikal kapanırken "Bize ayrılan kağıdın sonuna geldik" demiştik. Duvara, taşa, toprağa yazarız demişti. Duvar’a yazdık. Ama mürekkebimiz bitmedi. Zulada tebeşir de var. Umudu yitirmeden "Yazmak direnmektir" diyelim bir kez daha. Genel Yayın Yönetmenimiz sevgili Barış Avşar'a, bütün mesai arkadaşlarıma, sevgili Vedat Zencir’in şahsında bu projeye omuz veren dostlarımıza, hasılı Duvar’ı Duvar yapan herkese teşekkür ediyorum.”

2016'dan beri yayın yapan Gazete Duvar kapandı. Zor zamanda başlayıp, kısa sürede dijital gazetecilikte kaliteli ve iyi deneyim yarattı. Ben de uzun süredir, severek yazıyordum.



Koşullar bağımsız yayıncılık için aşırı ağırlaştı. Duvar emekçilerine teşekkürler ve geçmiş olsun.. pic.twitter.com/h1mWOdSgrj — bahadır özgür (@bahadir_ozgr) March 12, 2025