Medyadan çekilen Ciner Grubu'ndan flaş hamle! 1,4 milyar dolar bedelle satın aldı

Ciner Grubu, Sisecam Chemical Resources’daki yüzde 40 hissesi ile Pacific Soda’daki yine yüzde 40 hissesini, şirketlerin büyük ortağı Şişecam’a 285.4 milyon dolara devretmişti.

Ciner Grubu'ndan yeni bir hamle daha geldi. Şirket, ABD'de soda külü şirketi Genesis Alkali'yi 1,4 milyar dolara satın aldı.

Ciner Grubu şirketi WE Soda, ABD'li boru hattı işletmecisi Genesis Energy'nin soda külü üretimi ve ilgili operasyonlarını yürüten Genesis Alkali firmasını 1,4 milyar dolar bedelle satın aldı. Söz konusu satın alma ile beraber WE Soda, dünyanın en büyük doğal soda külü üreticisi konumuna yükseldi.

28 Şubat 2025 Cuma günü tamamlanan söz konusu işlem, 1 milyar 425 milyon dolarlık değerleme üzerinden gerçekleşti.

Medya'dan çekilen Ciner'den bir şok hamle daha!

Alkali’nin Wyoming’de iki büyük soda külü üretim tesisi bulunuyor. Söz konusu tesislerin yıllık üretim kapasitesi 4,35 milyon tonu buluyor.

WE Soda'dan yapılan açıklamada, "Bu satın alma toplam yıllık üretim kapasitemizi yaklaşık 9,5 milyon ton seviyesine çıkararak ölçeğimizi, coğrafi çeşitliliğimizi, müşteri erişimimizi, tedarik zinciri altyapımızı ve sürdürülebilirlikteki liderliğimizi önemli ölçüde artırmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

MEDYA GRUBUNU SATMIŞTI

Ciner Grubu'nun Türkiye'deki medya yatırımlarını Can Grubu'na satmıştı. Ciner Yayın Holding bünyesinde Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi yayın kuruluşları bulunuyordu.

ŞİŞECAM'A HİSSE SATIŞI

Ciner Grubu ayrıca, 2024 yılı sonunda, ABD'de Sisecam Chemicals Resources LLC ve Pacific Soda LLC şirketlerindeki paylarının tamamını ortağı Şişecam'a satmıştı.

Ciner'den bir dev satış daha! Şişecam tamamını satın aldı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Ciner Grubu, Sisecam Chemical Resources’daki yüzde 40 hissesi ile Pacific Soda’daki yine yüzde 40 hissesini, şirketlerin büyük ortağı Şişecam’a 285.4 milyon dolara devretmişti. Bu devirle birlikte Şişecam’ın her iki şirketteki payı yüzde 100’e çıkarken, Şişecam Wyoming’deki payı ise yüzde 51’e yükselmişti.

Öte yandan Ciner Grubu, Türkiye'nin en büyük denizcilik şirketlerinden olan Ciner Denizcilik'i de Yunanistan'a taşıma kararı almıştı.