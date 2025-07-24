Medyadan Gazze için ortak çağrı: Kapıları açın

Düzenleme: Kaynak: AA
Medyadan Gazze için ortak çağrı: Kapıları açın

Dünyanın önde gelen medya kuruluşları Gazze için ortak çağrı yaptı. Yapılan çağrıda Gazze’de açlığın çok yüksek seviyede olduğuna dikkat çekilirken İsrail’in kapıları açması gerektiğinin altı çizildi.

İngiliz haber ajansı Reuters, Fransız haber ajansı AFP, Amerikan haber ajansı AP ve İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin haber kanalı BBC News, Gazze'deki muhabirlerinin durumuyla ilgili endişelerini ifade eden ortak bir açıklama yayınladı.

Gazetecilerin Gazze'de açlıkla karşı karşıya olduğunu belirten ajanslar, "İsrail'i bir kere daha gazetecilerin Gazze'ye girip çıkmasına izin vermeye ve bölgedeki insanlara yeterli yardım malzemesinin ulaşmasını sağlamaya çağırıyoruz" dedi.

Açıklamada, "Kendilerini ve ailelerini besleyemez hale gelen Gazze'deki gazetecilerimiz için endişeliyiz. Bu bağımsız gazeteciler, dünyanın aylardır Gazze'deki gözü ve kulağı oldular. Şimdi, haberini yaptıkları insanların yaşadığı vahim koşullarla karşı karşıyalar" ifadeleri kullanıldı.

Gazetecilerin çatışma bölgelerinde birçok zorlukla karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açlığın bu zorluklardan biri olması bizi derinden endişelendiriyor. İsrail makamlarını bir kere daha gazetecilerin Gazze'ye girip çıkmasına izin vermeye ve bölgedeki insanlara yeterli yardım malzemesinin ulaşmasını sağlamaya çağırıyoruz."

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