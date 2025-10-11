

DEM Partili İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Medya Haber TV canlı yayına katıldı. Buldan,çözüm sürecine ilişkin medyanın tutumunu eleştiren ifadeler kullandı.

''BU TÜR MESELELERI ORTADAN KALDIRMAK IKTIDARIN GÖREVI"



Katıldığı canlı yayında çözüm süreci de değinen Buldan, Bu süreç tüm Türkiye’yi ilgilendiren bir süre. Sadece bir kesimi ilgilendirmiyor. Türkiye’nin tamamını ilgilendiren bir süreç olduğu için iktidarın görevi bu kesimleri ikna etmesi ve sürecin içine katması gerek. Ancak bu yönlü bir çaba görmüyoruz. Bizim yaptığımız, söylemlerimiz ile birçok kesimi sürecin içine kattık ancak hala katılmayan karşı olan kesimler var. dedi. Buldan medyanın sürece yaklaşımına ilişkin "Öcalan medyanın dilinden çok rahatsız. Ciddi eleştirileri var. Medyada bazı yorumcuların, bazı habercilerin, bazı kanalların sürecin aleyhine yorumlar yapması bizim çözeceğimiz bir sorun değil, bu da iktidarın meselesi. Çünkü bugün medya da AKP'nin elinde, yargı da AKP'nin elinde. Bu tür meseleleri ortadan kaldırmak iktidarın görevi." şeklinde konuştu.