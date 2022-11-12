Başakşehir - Galatasaray maçında kim 3 puan alacak? Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı

SEDAT KAYA / Yeniçağ

Haftanın en kritik, en önemli maçı bu akşamki Başakşehir-Galatasaray karşılaşması.

Çünkü kazanan dünya kupası arasında lig ikinciliğine oturacak.

Bu aynı zamanda favorisi olmayan bir maç.

Başakşehir de, Galatasaray da denk kuvvetler.

Galibiyetleri, yenilgileri, beraberlikleri ve puanları aynı.

Maç istatistikleri birbirine yakın.

İkisi de ligin en az gol yiyen ekipleri arasında.

Futbol anlayışları benzer.

Öncelikle savunmayı sağlam tutup, orta sahada üstünlük sağlamaya çalışıyorlar.

Bu nedenle bu maç kağıt üzerinde beraberlik kokuyor.

BAŞAKŞEHİR'İN AVANTAJI; POZİSYON DEĞERLENDİRME

Ev sahibi Başakşehir net pozisyonları değerlendirme konusunda ligin en iyilerinden biri. Sahasında da çok pozisyona girme yeteneğine sahip.

Ayrıca bu sahada Galatasaray'a kolay kolay teslim olmuyor. Başakşehir'deki son 6 maçta Galatasaray'ın tek galibiyeti var. 2 kez yenildi, 3 maç da berabere bitti.

Ayrıca bu sezon ligde sahasında oynadığı 7 maçın 5'i kazanmış bir ekip. Bu tablonun oluşturduğu özgüven Başakşehir için önemli bir avantaj.

GALATASARAY'IN AVANTAJI; MORALİ

Galatasaray Beşiktaş derbisini kazanmanın moraliyle gidiyor. Ayrıca son 3 maçta seri galibiyetler aldı.

En önemli golcüsü Arjantinli yıldızı İcardi'nin yüksek formu bir başka artısı.

Yönetimin maç öncesi yaptığı prim dopingi de etkili olabilir.

Galatasaray'ın bu sezon deplasman maçlarındaki başarısını da unutmamak gerek.

Mathias Ross dışında eksik olmaması sarı kırmızılı kulübeyi rahatlatıyor.

SÜPER BÜCÜRLER İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

İki takımın teknik direktörü için bu maçın ayrı bir anlamı var.

Emre Belözoğlu da, Okan Buruk da Galatasaray'ın altyapısında yetiştiler.

Yıllarca Galatasaray'da, İnter'de ve Milli Takım'da birlikte oynadılar.

UEFA Kupası'nı birlikte kaldırdılar.

Orta sahanın dinamolarıydılar.

Yıllarca "süper bücürler" diye anıldılar.

Teknik direktör yaşantılarında ilk kez bu akşam birbirlerine rakip oluyorlar.

Yıllarca birlikte kazandılar ama bu kez kendi takımlarının kazanması için çabalayacaklar.

İki teknik adam da futbolculuk döneminde orta sahada görev yaptığı için, mücadelenin asıl orta sahada yaşanacağını sanıyorum.

Orta sahayı alan maçı alır gibi gözüküyor.

HAKEM KARAOĞLAN BÜYÜK RİSK

Futbolda hakemlerin konuşulmasını çok benimsemiyorum ama bu Merkez Hakem Kurulu bazen insan mantığının kabul etmeyeceği kararlara imza atıyor.

Haftanın en kritik maçına hakem Atilla Karaoğlan'ı atamak hangi aklın ürünü acaba?

Gerçekten merak ediyorum.

Diyorlar ki, "efendim, hakem atamalarını yapay zeka yapıyor."

Geçiniz!

Karaoğlan bu sezon 6 maç yönetti, performansı ortada.

Hele hele Adana Demirspor-Trabzonspor ve Konyaspor-Kasımpaşa maçlarında dağlara taşlara nasıl yaptığını milyonlar gördü.

Bir tek gözlemciler görmedi.

O gözlemcilerin bir an önce bir göz doktoruna gitmelerinde fayda var.

Hem de acil servisten.

Atilla Karaoğlan'ı bu maça yapay zekanın atadığına inanmak için kıt zeka olmak gerek.

Saat 20.00'de bir gözüm hakemde olacak. Yanılmayı tercih ederim ama pek umudum yok.