Medyaya yeni soluk! Yayın hayatına resmen başladı

Balıkesir BiHaber Gazetesi Şahingiray Medya adına İmtiyaz sahipleri Murat Aydoğan ve Ersagun Şahingiray'ın ev sahipliği yaptığı davette açılış kurdelesini, İyi Parti İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, önceki dönem Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İyi Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Canekin, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcıları Ertan Kayatepe ve Baha Torun, MHP İl Başkan Vekili Erhan Yırcalı, İş İnsanı Hüseyin Şahingiray kesti.

BiHaber Medya'nın bölgedeki haberleri takipçilerine ve okuyucularına en hızlı bir şekilde ulaştırmak için kurulduğu vurgulanan açılışa ilgi de yoğun oldu.