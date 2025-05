Medyayı karıştıran satış iddiasıyla ilgili flaş açıklama!

Türkiye’nin önemli medya kuruluşları arasında yer alan Show TV ve Habertürk'ün yeniden satılacağı yönündeki iddialar gündemi sallamıştı. İddialara ilişkin Can Yayın Holding Medya Grubu’ndan çok açık bir şekilde yalanlama yapıldı. Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, bu tür paylaşımların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "Show TV ve Habertürk kamuoyuna açıklandığı üzere yeni sahibi Can Yayın Holding'e devredilmiştir ve başka bir sahiplik veya devir girişimi söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA YAKIN EKİBE SATILACAĞI İDDİASI YALANLANDI

Sosyal medyada yayılan iddialarda; Show TV ve Habertürk’ün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bağlantılı bir isme satılacağı yönündeki söylentilere yanıt geldi. "Asılsız ve tamamen uydurma" olduğunu söyleyen Tekdağ, bu tür spekülasyonların kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını söyledi.

"BU ASILSIZ HABERE İTİBAR EDİLMEMESİNİ RİCA EDERİZ"

Tekdağ, şunları dile getirdi;

"Dünden beri bazı sosyal medya hesaplarında 'Show TV ve Habertürk'ün İmamoğlu adına hareket eden bir kişiye satılacağı' yönünde tamamen asparagas niteliğinde asılsız bir sözde haberin dolaşıma sokulduğu öğrenilmiştir. Söz konusu iddianın aslı esası bulunmamaktadır. Show TV ve Habertürk kamuoyuna açıklandığı üzere yeni sahibi Can Yayın Holding'e devredilmiştir ve başka bir sahiplik veya devir girişimi söz konusu değildir. Kötü niyetle dolaşıma sokulmaya ve kamuoyunu dezenforme etmeye yönelik bu asılsız habere itibar edilmemesini rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla bildiririz."