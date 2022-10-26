﻿MEF Üniversitesi personel alacak

Resmi Gazete’de MEF Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde "Flipped Learning" öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemiz iktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Mühendislik Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim elemanları alınacaktır.” Denildi.

GENEL ŞARTLAR

1.657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak

2.Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 85.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4.Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

5.Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

UNVAN ŞARTLAR

1.Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2.Atama yapılacak programın Lisans/Ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak

İSTENEN BELGELER

- Başvuru dilekçesi

- YÖK formatlı özgeçmiş

- Lisans Diploması

- Öğrenci Belgesi

- ALES sonuç belgesinin internet çıktısı

- KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösterir belge (Üniversitemizin bu bölümlerinde %100 İngilizce eğitim yapılacağından Yabancı Dil belgesinin İngilizce dilinden olması)

- Lisans transkript belgesi

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)

- Yurtdışı Üniversitelerden mezun adaylar için denklik belgesi

Belgelerin asılları veya onaylı suretleri müracaat sırasında ibraz edilecektir. Kurumumuzca kopyaları alınarak asılları iade edilecektir.