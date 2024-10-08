Mega Millions'da yeni dönem başlıyor

Kuzey Carolina’da oynanan çok eyaletli piyango oyunu Mega Millions, bilet fiyatlarını Nisan ayından itibaren 2 dolardan 5 dolara çıkaracağını duyurdu. Mega Millions Konsorsiyumu, bu değişikliğin ardından kazananlar için daha iyi şanslar, daha sık büyük ikramiyeler ve daha yüksek bir başlangıç ikramiyesi sunulacağını belirtti. Oyunun geçmişinde 1 milyar doların üzerinde altı büyük ikramiye verilmişti. Kuzey Carolina Eyalet Piyango Komisyonu, bu değişiklikler hakkında görüş bildirmesi için çağrılmış olsa da, Mega Millions’un yönetimi bu komisyonda yer almamaktadır.

Konsorsiyumun baş direktörü Joshua Jackson, yaptığı açıklamada, “Daha önce hiç olmadığı kadar fazla milyar dolarlık ikramiyeler bekliyoruz. Bu da daha fazla milyarder ve daha fazla milyonerin ortaya çıkmasına neden olacak. Ayrıca bu oyun, Mega Millions’un oynandığı her yerde önemli hayır kurumlarını destekleme mirasını devam ettirecek,” dedi. Mega Millions çekilişleri, her Salı ve Cuma günleri gerçekleştirilmektedir. Oyun, 45 eyaletin yanı sıra Washington, D.C. ve ABD Virjin Adaları’nda da oynanabilmektedir.

KUZEY CAROLİNA'DAKİ SATIŞLAR DÜŞÜŞTE

1 Temmuz’da sona eren mali yılda Kuzey Carolina, Mega Millions biletlerinden 150 milyon dolardan fazla satış gerçekleştirmiştir. Önceki mali yılda ise bu rakam 176 milyon doları aşmıştı. Temmuz ve Ağustos aylarında ise Mega Millions bilet satışları 20 milyon doları geçti; bu da bir önceki yıla göre ciddi bir düşüş göstermektedir. Çok eyaletli ikramiye piyangoları, özellikle Mega Millions ve Powerball, ikramiye miktarları arttığında genellikle büyük bir bilet satış artışı yaşamaktadır.

KAZANMA ŞANSI ARTIYOR

Mega Millions, 2017 yılında bilet fiyatını 1 dolardan 2 dolara çıkarmıştı. Oyuncular, en büyük ikramiyeyi kazanmak için 1 ile 70 arasındaki beş topu ve 1 ile 25 arasındaki bir Mega Topu eşleştirmek zorundadır. Artan bilet fiyatlarıyla birlikte, kazananların ikramiyeleri de artacak ve oyuncuların kazanma şansı daha yüksek hale gelecektir. Mega Millions’un yeni fiyatlandırma sistemi, oyun için daha fazla yatırım yapılmasını ve dolayısıyla daha büyük ikramiyeler dağıtılmasını sağlayacak. Bu durum, piyango severler için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.