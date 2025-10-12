Hırvatistan'dan yola çıkarak Türk kara sularına gelen 85.5 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğindeki yat, İçmeler açıklarına demirledi.

2010 yılında inşa edilen Cayman Adaları bayraklı yatta, misafirler için biri ana süit, üçü de VIP kabin olmak üzere farklı özellikte 9 kabin bulunuyor.

Bodrum açıklarında gösterişli duruşuyla dikkati çeken yatta eğlence alanı, güzellik salonu, spa, havuz, plaj kulübü ve spor salonu da bulunuyor.

Su sporları yapma imkanı da sunulan ve birçok lükse sahip yatta, hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.