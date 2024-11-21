Megan Moroney eleştirilere cevap verdi

Country müzik yıldızı Megan Moroney, TikTok’ta yapılan eleştirilere yanıt verdi. 2024 CMA Ödülleri’nde “Yılın Yeni Sanatçısı” ödülünü kazanan Moroney, eleştirilere aldırmadığını belirtti. Sahnedeki zarif görünümü ve içten konuşmasıyla da dikkat çekti.

Megan Moroney, 20 Kasım’da Nashville’de düzenlenen 58. CMA Ödülleri’nde “Yılın Yeni Sanatçısı” ödülünü alırken, görünümü TikTok kullanıcıları arasında tartışma konusu oldu. Bir kullanıcı, Moroney’nin saç uzantılarının renk uyumunu eleştirerek, “Kuaförünün beyni hiç durmuyor sanırım. Kim bu uzantıları eşleştirdi?” yorumunu yaptı. Yıldız şarkıcı, bu yoruma “Çok naziksiniz!” cevabını vererek eleştiriye sakin bir şekilde yanıt verdi.

Hayranları ise Moroney’yi savunarak, “Aynı bir uzantı kullanan biri olarak bu tamamen ışıklandırma! Çok güzeldin, tebrikler!” gibi destekleyici yorumlar yaptı.

Megan Moroney, ilk CMA Ödülleri’nde ultramarin renkli, straplez bir Christian Siriano elbiseyle dikkat çekti. Kabarık organza eteği ve parıltılı tasarımıyla kırmızı halıda adeta yıldız gibi parladı. Moroney, görünümünü Giuseppe Zanotti ayakkabılar, taşlı Edie Parker clutch ve gösterişli yüzüklerle tamamladı.

Saçlarını hacimli ve dalgalı bir şekilde şekillendiren yıldız, Jessica Candage tarafından yapılan makyajıyla da büyüledi. Mavi ojeleri ve geometrik desenli tırnak sanatı, elbisesiyle mükemmel bir uyum sağladı

Moroney, ödül töreninde “Am I Okay?” şarkısını seslendirirken sahnedeki güçlü performansıyla beğeni topladı. Ödül konuşmasında gözyaşlarını tutmakta zorlanan şarkıcı, “Bu ödül hayranlarım için. Onlar beni buraya taşıyan büyük bir neden,” diyerek hayranlarına teşekkür etti.