Megastar Tarkan sosyal medya hesabından ateş püskürdü! Zeytinlik yasası Meclis’te kabul edildi

AKP milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu ve büyük tartışmalara yol açan, zeytinlik alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören 11. madde, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.
Zeytinlik yasasına tepkiler sürerken bir tepki de Megastar Tarkan'dan geldi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından #zeytinimedokunma hastag’i ile yaptığı paylaşımda, zeytinlikler için yazığı şiiri paylaştı.
Tarkan’ın zeytinlikler için yazdığı ve sosyal medya sayfası Instagram’da paylaştığı şiiri şu şekilde;
“Ah canım zeytinim…
Nedir senin şu insandan çektiğin?
Ne yapsan yaranamadın mı?
Bir türlü bilinemedi mi değerin?
Ah bahtsız zeytinim…
Üç kuruş pula yine feda edildin
Oysa her şeyden daha zengindi
Senin bereketi nimetlerinin
Lakin rahat olsun için
Binlerce yıldır ne badirelere direndin
Gelir geçer insanın da devri bir gün
Devam eder hükmün senin”
SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI
Megastar Tarkan'ın bu paylaşımı gündeme oturdu. Ünlü ismin tepkisine; 'Sen başkasın Tarkan', 'Hep umutsun', 'Keşke herkes senin gibi vicdanlı olsa', 'Bizim yani halkın sanatçısı Tarkan' gibi destek yorumları geldi.