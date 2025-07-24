Megastar Tarkan sosyal medya hesabından ateş püskürdü! Zeytinlik yasası Meclis’te kabul edildi

AKP milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu ve büyük tartışmalara yol açan, zeytinlik alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören 11. madde, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

Zeytinlik yasasına tepkiler sürerken bir tepki de Megastar Tarkan'dan geldi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından #zeytinimedokunma hastag’i ile yaptığı paylaşımda, zeytinlikler için yazığı şiiri paylaştı.

Tarkan’ın zeytinlikler için yazdığı ve sosyal medya sayfası Instagram’da paylaştığı şiiri şu şekilde;

“Ah canım zeytinim…

Nedir senin şu insandan çektiğin?

Ne yapsan yaranamadın mı?

Bir türlü bilinemedi mi değerin?

Ah bahtsız zeytinim…

Üç kuruş pula yine feda edildin

Oysa her şeyden daha zengindi

Senin bereketi nimetlerinin

Lakin rahat olsun için

Binlerce yıldır ne badirelere direndin

Gelir geçer insanın da devri bir gün

Devam eder hükmün senin”

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Megastar Tarkan'ın bu paylaşımı gündeme oturdu. Ünlü ismin tepkisine; 'Sen başkasın Tarkan', 'Hep umutsun', 'Keşke herkes senin gibi vicdanlı olsa', 'Bizim yani halkın sanatçısı Tarkan' gibi destek yorumları geldi.