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  • Meğer hamuru yanlış mayalıyormuşuz! Kimsenin bilmediği bu yöntemle en güzel hamurları siz yapacaksınız

Meğer hamuru yanlış mayalıyormuşuz! Kimsenin bilmediği bu yöntemle en güzel hamurları siz yapacaksınız

Harika bir pizzanın, puf puf kabaran poğaçanın, el açması lezzetli böreğin en önemli sırrı ne? Tabii ki muhteşem bir şekilde mayalanmış hamura sahip olmaları. Defalarca deniyor ve hamur işlerinde başarılı sonuç elde edemiyorsanız yazımıza bir göz atmalısınız. İşte karşınızda hamur mayalamanın püf noktaları...

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 11:13
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 11:24
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Meğer hamuru yanlış mayalıyormuşuz! Kimsenin bilmediği bu yöntemle en güzel hamurları siz yapacaksınız

Meğer hamuru yanlış mayalıyormuşuz! Kimsenin bilmediği bu yöntemle en güzel hamurları siz yapacaksınız
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Şöyle bir hayal edin. İşten eve dönüyorsunuz ve yakınınızdaki pizzacıdan muhteşem kokular geliyor. Az daha ilerleyince fırındaki poğaçaların enfes kokusunu içinize çekiyorsunuz. Eve gidip hamur yoğurmaya karar veriyorsunuz. Peki, en iyisini yapabilmek adına hamur mayalamanın püf noktalarını öğrenmek istemez misiniz?

HAMUR MAYALAMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Evet, her şey hazır. Un, su, şeker, yağ, yumurta ve maya... Tarif önünüzde duruyor. Şimdi sıra geldi işin inceliklerini öğrenmeye. Harika bir mayalı hamur elde etmek için aşağıdaki maddelere göz atabilirsiniz:

- Öncelikle un ve maya gibi malzemelerin hazırlayacağınız tarife uygunluğunu ve tazeliğini kontrol edin.

- Hazırlayacağınız hamur için tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasını sağlayın.

- İlk olarak ununuzu güzelce eleyin ki hamurda topak topak kalmasın.

- Hangi mayayı kullanacağınız çok önemli. Yaş maya kullanacaksanız mayayı önceden ılık su ya da süt, sıvı yağ ve toz şekerle açarak üzeri kapalı şekilde dinlendirin. Kuru maya kullanacaksanız da un hariç tüm malzemeleri eklediğiniz kaba mayayı direkt ilave edin.

- Kuru maya kullanacaksanız tuz ilave etmeden mayalama işlemini gerçekleştirmelisiniz. Şeker, bal ve pekmez gibi malzemelerle mayanın glikoz ihtiyacını karşılayarak daha iyi bir mayalama elde edebilirsiniz.

- Maya ekleme işlemi sonrasında ununuzu ekleyerek yoğurma aşamasına geçin.

"YORULDUM" DEMEYİN

- Hamurunuzu pürüzsüz olana ve istenilen kıvama gelene kadar yoğurun.

- Hamuru; elinizi yumruk şeklinde yaparak değil, dıştan içe ve aşağıdan yukarıya doğru hafif hafif katlayarak yoğurun.

- Tuzu, hamuru yoğurma aşamasında ekleyin.

- Daha sonra bir kap içerisindeki hamuru oda sıcaklığında bir yere koyup üzerini nemli bezle örtün.

- Hamur kabarmaya başladıktan sonra hamuru bir tur daha yoğurup ikinci mayalanma için tekrar kap içerisine koyun ve üzerini nemli bezle kapatın.

- Hamurlar, ebatlarına göre oda sıcaklığında 40 dakika ila bir saat aralığında mayalanır. Aceleci davranmayın.

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