İsyanda öldürülen Paşa'nın sır gibi saklanan mezarı bulundu: Meğer İstanbul'un göbeğindeymiş

Osmanlı İmparatorluğunun modern ve yenilikçi sadrazamlarından Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Patrona Halil’in başlattığı bir isyan sonucu 1730'da öldürülmüş, Lale Devri de bu isyanla birlikte akamete uğratılmıştı.



İsyan sonrası 1 Ekim 1730'da asılan ve sonrasında cesedi isyancılar tarafından lime lime edilen Sadrazam'ın mezar yeri tahmin edilmekle birlikte kesin yerinin neresi olduğu meçhuldü.







DOĞDUĞU GÜN MEZARININ YERİ TESPİT EDİLDİ

İYİ Parti kurucularından Ahmet Erdemli, mezarın izini sürdü. İstanbul Saraçhane'de Damat İbrahim Paşa Camii içerisindeki mezarlıkta yapılan araştırmaların ardından mezar şekillerinin incelenmesi, Osmanlıca yazıların tercüme edilmesi sonucu Sadrazam’ın mezarı tespit edildi. Sadrazam’ın kendi ismini verdiği caminin avlusunda yattığı ortaya çıktı.







Katledilişinin 292. yıl dönümünde mezar yeri tespit edilen Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın mezarı, yeniden düzenlenerek günümüz Türkçesi eklenerek ziyaretçilerle buluşacak.





3 tane kavuklu mezarın ortasındaki mezar Sadrazam'a ait.



NEVŞEHİRLİ DAMAT İBRAHİM PAŞA KİMDİR?

1718-1730 yılları arasında 3. Ahmed'in sadrazamlığını yapan Sadrazam, Osmanlı döneminde ismi Muşkara olan Nevşehir'de 1660 yılında dünyaya gelmişti. Muşkara köyünü bir şehre dönüştürüp arkasında büyük hizmetler bırakan Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, 3. Ahmed'in kızı Fatma Sultan ile evlenerek Saray'a damat olmuştu.



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