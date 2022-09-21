Meğer yıllardır boşa uğraşmışız! Karbonat ve sirke ile temizlik süreniz 30 dakikaya inecek

Tonlarca para harcadığımız temizlik ürünleri, bazen inatçı lekelerle başa çıkamıyor. Bazen tüller eskisi kadar beyaz olmuyor. Yine de tüm bu sorunların alternatif bir çözümü var. Hepimizin evinde bulunan karbonat ve sirke, güçlerini birleştirip yardımımıza koşuyor! Gelin, sirke ve karbonatın neler yapabileceğine birlikte bakalım.

DAHA BEYAZ TÜLLERE SAHİP OLMAK ARTIK MÜMKÜN

Daha beyaz tüllere sahip olmak artık mümkün. Hem de sadece iki malzemeyle! Çamaşırlarınızı yıkarken makinenizin deterjan gözüne deterjanla yarım su bardağı karbonat ekleyin. Makineniz durulama aşamasına geçtiğinde ise sirke ekleyin. Bu yöntemle tülleriniz eskisinden de beyaz olabilir. Sirke, bakterileri öldürür ve çamaşırlarınızı yumuşacık yapar. Grileşen kıyafetleri daha beyaz hâle getirir. Renklileri ise daha canlı yapar. Ayrıca karbonat, makinenizin içindeki lekelerin temizlenmesine yardımcı olur.

GİDERİ TIKANAN LAVABOLAR İÇİN İDEAL ÇÖZÜM

Önce tıkanmış lavabonun içine bir su bardağı karbonat ve iki su bardağı sirke dökün. Bir süre bekledikten sonra lavaboya kaynar su dökün. Bu yöntemle hem tıkanmış gideri açmış olursunuz hem lavabodan gelen kötü kokuları engellemiş olursunuz. Üstelik karbonat, lavabodaki lekeleri sökerken sirke de lavabonuzun parlamasını sağlar.

DİBİ TUTMUŞ TENCERE VE TAVALARDA DA ETKİLİ

Bir bardak su ve bir bardak sirkeyi karıştırıp kaynatın. Karışımın içine iki çay kaşığı karbonat ekleyin. Soğuduktan sonra tencereyi bu karışımla ovalayın. Ayrıca karışım kaynarken mutfaktaki istenmeyen kokulardan kurtulduğunuzu da görebilirsiniz.

KARARAN GÜMÜŞLER İÇİN DE SON DERECE İYİ ÇÖZÜM

Kaynar suyla bir bardak sirkeyi karıştırın. Ardından karışımın içine bir kaşık karbonat ekleyin. Bu karışımın içinde 10 dakika boyunca beklettiğiniz gümüşlerinizin parıl parıl parladığını göreceksiniz.

TUVALETLERİ TERTEMİZ HÂLE GETİRİR

Klozetin içine yarım fincan sirke ve yarım fincan karbonat dökün. 10 dakika beklettikten sonra tuvaleti, tuvalet fırçasıyla ovalayıp sifonu çekin. Çeşitli kimyasalların sağlayamadığı temizliği ve hijyeni, karbonat ve sirke sağlayacak.