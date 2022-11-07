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Erdoğan açılışını yapmıştı. Meğerse bağlantı yollarını yapılmamış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapıp ilk seferine bizzat katıldığı Gaziray'da bazı istasyonlardaki bağlantı yollarının tamamlanmadığı anlaşıldı.Yüzlerce Gaziantepli taraftar Kalyon Stadı'na gitmek için tepeleri aşmak zorunda kaldı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 09:13
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Meğerse bağlantı yollarını yapılmamış. Erdoğan açılışını yapmıştı

Erdoğan açılışını yapmıştı. Meğerse bağlantı yollarını yapılmamış
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Gaziantepli taraftarlara Gaziray eziyeti. Kalyon stadına gitmek için yola çıktılar, dere tepe aştılar.Gaziantep'in ulaşım sorununu büyük ölçüde rahatlatması beklenen Gaziray'ın bazı istasyonlarındaki bağlantı yollarının tamamlanmadığı ortaya çıktı. Kalyon stadyumuna gitmek isteyen taraftarlar kendilerini tepelerin arasında buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapıp ilk seferine bizzat katıldığı Gaziray'da bazı istasyonlardaki bağlantı yollarının tamamlanmadığı anlaşıldı.

Kalyon Stadyumu'na gitmek isteyen yüzlerce vatandaş Gaziray'daki bu sorundan dolayı oldukça zor anlar yaşadı.

Yürüyerek stada ulaşmaya çalışan vatandaşlar, kendilerini bir anda tepelerin arasında buldu.

AÇILIŞINI ERDOĞAN YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep'e giderek Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le beraber açılışını gerçekleştirdiği Gaziray hizmete başladı.

Binlerce vatandaşın katılım gösterdiği törende ilk sefer Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

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