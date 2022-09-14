Erdo�an'�n y�llar �nce canl� yay�nda s�yledikleri ortaya ��kt�. Me�erse d�� g��ler yokmu�

Pe� pe�e gelen zamlar, durmaks�z�n y�kselen enflasyon, h�zla eriyen T�rk Liras� derken T�rkiye A�l�k s�n�r�n�n alt�nda bir gelir ortalamas� ile k��a giriyor.

Se�imlere do�ru geri say�m devam ederken, iktidar cephesinin "d�� g��ler, k�resel kriz, sava�" gerek�eli a��klamalar� da vatanda�ta kar��l�k bulamaz hale geldi.

�ktidar�n �cari fazla� �zerine konumland�rd��� T�rkiye Modeli ekonomi politikas� tamamen ��kt�. Cari fazla bir yana cari a����n h�zla b�y�d��� bir d�neme girildi. AKP�nin iktidara geldi�i 2002�den bu yana ge�en 20 y�lda sadece bir y�l cari fazla verildi.

"BA�IMIZ SIKI�TI�INDA HEMEN 'DI� G��LER' DER�Z, BEN BUNA KATILMIYORUM"

Ekonomide hal b�yleyken, Cumhurba�kan� Erdo�an'�n ge�mi� y�llarda kulland��� ifadeler tekrar g�ndeme geldi.

"Ba��m�za bir �ey geldi�inde hemen 'd�� g��ler' deriz, �u deriz bu deriz, ben buna kat�lm�yorum" �eklinde konu�an Erdo�an'�n ifadeleri ��yle:

"Bide bir adet var, �lkede ba��m�za bir �ey geldi�i zaman hemen 'd�� g��ler' deriz, 'yabanc�lar' deriz �u deriz bu deriz, onlara baz� isimler buluruz. 'Ve bunlar sebebiyle biz aya�a kalkam�yoruz, kalk�nam�yoruz, birli�imiz beraberli�imiz bozuluyor' filan. Yani bu do�ru da olabilir ancak ben buna kat�lam�yorum. Niye kat�lam�yorum? E�er sizin b�nyeniz g��l�yse, sa�lamsa, b�nyede olan vir�s hi�bir zaman sizin b�nyenize zarar veremez."