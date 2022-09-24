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Meghan'ın 'çirkin' yüzünü ortaya çıkartacak kitap. 'Paragöz ve sinirli'

Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle birlikte gözler Kraliyet ailesi üzerindeyken, 6 Ekim'de piyasaya sürülecek olan bir kitap ilgiyi eski Sussex Düşesi Meghan'a çevirecek gibi duruyor.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 21:25
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Meghan Markle'ın sarayda nasıl biri olduğunu anlatan kitap çıkıyor

Meghan'ın 'çirkin' yüzünü ortaya çıkartacak kitap. 'Paragöz ve sinirli'
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Valentine Low'un yakında çıkacak olan 'Taç Arkasındaki Gizli Güç' adlı kitabının çarpıcı alıntıları  The Times tarafından yayınlandı .

Prens Harry ile evlendikten kısa bir süre sonra önemli bir karar alan ve Kraliyet ailesinden ayrılarak sıradan insanlar gibi bir hayat sürmeye başlayan Meghan Markle bu defa aldığı kararlarla değil gündelik hayatındaki tavırlarını anlatan bir kitapla gündemde.

'Taç Arkasındaki Gizli Güç' adını taşıyacak kitapta Meghan'ın saray çalışanlarına acımasızca davrandığı ve kendini beğenmiş tavırlarıyla herkesin tepkisini çektiği belirtiliyor. Ayrıca genç kadının eşiyle birlikte çıktıkları kraliyet turları için ücret almadığından yakındığı da kitaptaki eleştiriler arasında yer alıyor.  Kitaba konuşan kaynaklar, saray çalışanlarının Meghan'ın yaptığı muameleden 'korkmuş', 'kırılmış' ve 'yıkılmış' olduklarını ve Meghan'ın zorbalık yaptığını iddia ediyor.

Meghan, eşiyle birlikte çıktığı Avustralya turu sırasında neden insanların elini sıkmak zorunda kaldığına dair tepki gösterdiği de söyleniyor.

OPRAH RÖPORTAJI HAKKINDA

Kitapta yer alan önemli bilgilerden biri de, Meghan Markle'in kraliyet ailesinden ayrılmadan altı ay önce Oprah röportajını kabul ettiği ve bu süreçte personeli zorbalık ve öfke nöbetleriyle gözyaşlarına boğduğu detayı.

 

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