MEGRA yapı gelişim merkezi kapılarını açıyor

Yaşam alanları için A+ yapı malzemelerinin tedariki, projelendirme ve uygulama konularında hizmet veren yapı gelişim merkezi, paydaşlarının çözüm ortağı olma amacıyla kapılarını Beşiktaş’ta açıyor. Çevre dostu ve sürdürülebilir mimari ve tasarım çözümleri sunacak marka, evler için lider bir tedarik noktası olarak konumlanmayı hedefliyor.

Geleneksel yapıların enerji israfı, çevresel etkileri ve yüksek maliyetleri yapılara talebi artırırken, pazarın büyümesini tetikliyor. Precedence Research’ün açıkladığı verilere göre 2023’ü 90,72 milyar dolarla kapatan yapı sektörünün 2032’ye kadar her yıl ortalama %11 büyüyerek 232,23 milyar dolara ulaşması bekleniyor.Yaşam alanları için A+ yapı malzemelerinin tedariki, projelendirme ve uygulama konularında hizmet veren yapı gelişim merkezi MEGRA ise paydaşlarının çözüm ortağı olarak Beşiktaş’ta kapılarını açmaya hazırlanıyor. Sektördeki 20 yılı aşkın tecrübesiyle son teknolojiyi kullanarak çevre dostu ve sürdürülebilir mimari ve tasarım çözümleri sunan marka, konut projelerinde lider bir tedarik noktası olmayı hedefliyor.

MEGRA İcra Kurulu Başkanı Orkun Beyaz, konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı: “‘Mükemmellik, standardınız olsun!’ mottosuyla çıktığımız yolda, yaşam alanlarına elit bir dokunuş yapmayı amaçlıyoruz. Dünya standartlarında malzemelerle projelerin kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Projelerin uzun ömürlü, dayanıklı ve estetik açıdan tatmin edici olmasına katkıda bulunacağız. Vizyoner ve güvenilir yapı malzemelerini alışılmışın dışında bir bakış açısıyla sunarak üst düzey mimari çözümleri insan odaklı estetik anlayışı ile terzi usulüyle işleyeceğiz.”

Mimarlara özel kolektif çalışma alanı oluşturdular

Beyaz’dan edinilen bilgilerden hareketle MEGRA, bünyesinde “Archtive” adında mimarlara özel kolektif çalışma alanı da oluşturdu. Kolektif mimarlık alanı, inovasyon ve tasarımı bir araya getirerek konut projelerini daha özel kılma fırsatı sunuyor. Mimarlar ve danışanlarının ortak buluşma noktası niteliğini taşıyan mekan, bir konutun ihtiyacı olan tüm malzemeleri tek noktadan seçilebilme olanağını da tanıyor. MEGRA’da ortaya çıkan tasarımlar 3 boyutlu yazıcılarla çıktı alınabilecek ve bu yazıcılardan hem mimarlar hem de danışanlar hayallerinin çıktılarına ulaşabilecekler.

MEGRA, geliştirdiği konut projelerinde kişiye özel yapılar tasarlamayı ve inşa etmeyi, kapsül evler ve karavanlar tasarlamayı ve üretmeyi, tüm projelerinde çevre dostu ürünler kullanarak sürdürülebilirlik odaklı hareket etmeyi planlıyor.

MEGRA’nın portföyünde halihazırda ankastre ve beyaz eşya, küçük ev aletleri, banyo ve vitrifiye ürünleri, elektrikli mobilite çözümleri, elektrikli araç şarj istasyonları, seramik, granit, mermer, mozaik, ahşap, metal, cam, doğal taş ve modern kompozit malzemelerin yanı sıra duvarlar için kağıt, panel ve kaplamalar bulunuyor. Zemin için de kaplama ve döşemeler yer alırken, markanın kapı, aydınlatma gibi bir konutta ihtiyaç duyulabilecek tüm ürünleri de renk, desen, boyut ve şekil çeşitliliğiyle sunması dikkat çekiyor.