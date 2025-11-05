Haftanın dizisi: TRT 1’in ikinci sezonuyla ekrana gelen dizisi ‘Mehmed Fetihler Sultanı’, artış trendini sürdürüp Salı akşamına damga vurarak kendi gününde liderlik koltuğuna oturdu.

Serkan Çayoğlu’nun başrolünde olduğu dizi, yayına başladığı günden bu yana ilk kez tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu. Aldığı reytingler kadar oyuncu performanslarıyla sosyal medyada da çok konuşulan dizi, ‘Fatih Sultan Mehmed’ dönemini anlatan en uzun soluklu televizyon dizisi olarak da dikkat çekiyor.

‘Uykucu’ gişe yolculuğuna zirvede başladı

Haftanın filmi: Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun paylaştığı Poll Films imzalı ‘Uykucu’, ilk hafta sonunda 98 bin 52 seyirci tarafından izlenerek gişenin zirvesinde yer alırken 5 günde toplam 221 bin 155 seyirciye ulaştı.

Yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı, senaryosunu Kubilay Tat’ın kaleme aldığı film, ‘Masa’ adlı gizli örgütün tetikçiliğini yapan Ferman’ın, bir infaz sırasında tanıştığı Saye’ye âşık olmasıyla gelişen olayları anlatıyor.

Can Bonomo’dan ‘Sar’ıp sarmalayan şarkı

Haftanın şarkısı: Türkçe müziğin özgün isimlerinden Can Bonomo, yeni şarkısı ‘Sar’ı Akşamlar Holding etiketiyle yayınladı. Sözleri ve müziği Can Bonomo’ya ait olan şarkının düzenlemesini Emre Malikler yapmış.

Romantik bir atmosferi güçlü bir ritimle buluşturan ‘Sar’, indie-pop dokunuşlarını modern pop rock tınılarıyla harmanlayarak dinleyiciyi hem duygusal hem de enerjik bir hikâyenin içine çekiyor.

‘Üç Kafadar’ın maceraya dönüşen tatili

Haftanın kitabı: Yazar Öznur Türk Özöncel’in yeni kitabı ‘Macera Haritası-Üç Kafadar’, Akıllı Zebra Yayınları’ndan çıktı. Bu hikâyede sadece macera yok! Bilgi, merhamet, doğaya sevgi, ataya ve akrabaya saygı var.

Üç kafadar Yiğit, Ece ve Mete, sıradan bir tatilin çok ötesine geçen maceralarıyla seni Levent Vadisi’nin gizemli atmosferine davet ediyor. Vadide yalnızca terk edilmiş evler ve yaşlı bir kadın var gibi görünse de her köşe, merak dolu bir sırrı, kültürel bir mirası ve kalplere dokunan bir öğretiyi saklıyor. Levent Vadisi’ne ait maniler, fıkralar, yemek tarifleri ve tekerlemeler bölge halkının gerçek anlatımlarıyla harmanlanmış ve bu renkli coğrafyayı ölümsüzleştirmiş. Üç Kafadar’la birlikte bu unutulmaz tatile sen de katılmak ister misin?