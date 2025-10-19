Yeniçağ Gazetesi
Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!

Türk televizyonunun bir dönemine damga vuran ve hala genç, göz alıcı görünümüyle dikkat çeken 48 yaşındaki oyuncu Emine Ün, hem annelik hem de estetik hakkındaki kişisel düşüncelerini kamuoyuyla paylaştı.

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!

48 yaşındaki oyuncu Emine Ün, katıldığı bir davette genç ve göz alıcı görünümünün sırlarını paylaştı. Kızı Duru'ya dair duygusal anlarını ve estetiğe bakış açısını içtenlikle dile getirdi.

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!

İbrahim Erkal ile başrolünü paylaştığı Canısı dizisiyle hafızalara kazınan Ün, adeta zamanı durdurmuşçasına genç kalmayı başarmış bir isim.

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!

48 yaşına rağmen güzelliğiyle ilgi odağı olmayı sürdüren Ün, katıldığı bir davette basın mensuplarına samimi açıklamalarda bulundu.

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!

Özellikle kızı Duru ile ilgili duyguları, annelik içgüdülerinin derinliğini gözler önüne serdi.

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!

Kızı Duru Kınay'ın büyümesiyle birlikte kendi annelik sürecini de değerlendiren Emine Ün, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Yaşım 21 oluyor. O büyüdükçe ben de büyüdüm. Korumacı bir anneyim ama bazen fazla geldiğimi düşünüyorum. Aradığımda ulaşmak istiyorum."

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!

Bu itiraf, ünlü oyuncunun ne kadar hassas ve ilgili bir anne olduğunu gösterdi.

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!

Ün, magazin gündeminin sıkça konuştuğu estetik konusu hakkındaki duruşunu da netleştirdi.

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!

Oyuncu, doğal görünümünü koruma arzusunu dile getirirken, estetik operasyonlara kapıyı tamamen kapatmadığını belirtti: "Ufak dokunuşlar olabilir ama mimiklerimin kaybolmasını istemem."

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!

KIZI DURU'DAN ANNESİNE DUYGUSAL KUTLAMA

Öte yandan, Emine Ün'ün adı kısa süre önce kızı Duru Kınay'ın doğum günü kutlamasıyla da gündeme gelmişti.

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!

Kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen Duru Kınay, annesinin yeni yaşını sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla kutladı.

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!

Duru Kınay, annesiyle çekilmiş hem güncel hem de yıllar öncesine ait iki farklı fotoğrafı paylaşarak, Emine Ün'e yürekten seslendi: "İyi ki doğdun, iyi ki varsın annem."

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!

Kızının bu içten paylaşımına kayıtsız kalmayan Emine Ün de cevabıyla sevgisini gösterdi: "Aşkım, her şeyim." Anne ve kızın birbirlerine olan bağlılığını yansıtan bu paylaşımlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!

Sosyal medya paylaşımlarında sık sık kızıyla yan yana görünen Emine Ün'ün, 20 yaşındaki Duru ile olan fiziksel benzerliği de takipçilerinin dikkatini çekiyor.

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!

Hatta kimi yorumlar, Duru'nun güzelliğiyle annesini adeta gölgede bıraktığı yönünde.

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!

EMİNE ÜN'ÜN KİMDİR?

24 Eylül 1977’de İstanbul’da dünyaya gelen Emine Ün, lise eğitimini İstanbul Etiler Lisesi'nde tamamladı.

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!

Kariyerine 15 yaşında, 1992'de Neşe Erberk'in ajansında mankenlik yaparak başladı. 1994’te Hey Girl dergisinin kapak kızı seçildi ve fotomodellik kariyerine devam etti.

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!

Mahsun Kırmızıgül'ün "Sevdalıyım" klibindeki rolüyle geniş kitlelerce tanınan Ün, Can Gürzap, Levent Özdilek ve Ayla Algan gibi ustalardan oyunculuk dersleri aldı.

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!

İlk oyunculuk deneyimi Mahallenin Muhtarları dizisiyle oldu.

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!

1998-2001 yılları arasında yayınlanan Aynalı Tahir dizisindeki Dalya karakteriyle zirveye çıktı. Ayrıca Canısı ve İmparator gibi ses getiren yapımlarda önemli roller üstlendi.

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!

Daha sonraki yıllarda Sihirli Annem'de Yosun karakteri ve Kadere Karşı gibi projelerde yer aldı. 2014'te ise "Nazar" isimli bir albümle müzik kariyerine de adım attı.

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!

Emine Ün'ün son oynadığı dizi ve rolü, 2024 yılında yayımlanmaya başlayan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisindeki Hatice Halime Hatun rolüdür.

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!

Özel hayatında, 2004 yılında oyuncu Emre Kınay ile evlendi ve bu evlilikten 2005 doğumlu kızı Duru dünyaya geldi. Çift 2009'da boşandı.

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!

Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!
Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!
Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!
Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!
Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!
Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!
Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!
Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!
Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!
Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!
Mehmed Fetihler Sultanı'nın Halime Hatun'u Emine Ün'ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!
