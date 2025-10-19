48 yaşındaki oyuncu Emine Ün, katıldığı bir davette genç ve göz alıcı görünümünün sırlarını paylaştı. Kızı Duru'ya dair duygusal anlarını ve estetiğe bakış açısını içtenlikle dile getirdi.
Mehmed Fetihler Sultanı’nın Halime Hatun'u Emine Ün’ün genç kalmasının sırrı ne? Kim der 48 yaşında!
Türk televizyonunun bir dönemine damga vuran ve hala genç, göz alıcı görünümüyle dikkat çeken 48 yaşındaki oyuncu Emine Ün, hem annelik hem de estetik hakkındaki kişisel düşüncelerini kamuoyuyla paylaştı.
İbrahim Erkal ile başrolünü paylaştığı Canısı dizisiyle hafızalara kazınan Ün, adeta zamanı durdurmuşçasına genç kalmayı başarmış bir isim.
48 yaşına rağmen güzelliğiyle ilgi odağı olmayı sürdüren Ün, katıldığı bir davette basın mensuplarına samimi açıklamalarda bulundu.
Özellikle kızı Duru ile ilgili duyguları, annelik içgüdülerinin derinliğini gözler önüne serdi.
Kızı Duru Kınay'ın büyümesiyle birlikte kendi annelik sürecini de değerlendiren Emine Ün, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Yaşım 21 oluyor. O büyüdükçe ben de büyüdüm. Korumacı bir anneyim ama bazen fazla geldiğimi düşünüyorum. Aradığımda ulaşmak istiyorum."
Bu itiraf, ünlü oyuncunun ne kadar hassas ve ilgili bir anne olduğunu gösterdi.
Ün, magazin gündeminin sıkça konuştuğu estetik konusu hakkındaki duruşunu da netleştirdi.
Oyuncu, doğal görünümünü koruma arzusunu dile getirirken, estetik operasyonlara kapıyı tamamen kapatmadığını belirtti: "Ufak dokunuşlar olabilir ama mimiklerimin kaybolmasını istemem."
KIZI DURU'DAN ANNESİNE DUYGUSAL KUTLAMA
Öte yandan, Emine Ün'ün adı kısa süre önce kızı Duru Kınay'ın doğum günü kutlamasıyla da gündeme gelmişti.
Kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen Duru Kınay, annesinin yeni yaşını sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla kutladı.
Duru Kınay, annesiyle çekilmiş hem güncel hem de yıllar öncesine ait iki farklı fotoğrafı paylaşarak, Emine Ün'e yürekten seslendi: "İyi ki doğdun, iyi ki varsın annem."
Kızının bu içten paylaşımına kayıtsız kalmayan Emine Ün de cevabıyla sevgisini gösterdi: "Aşkım, her şeyim." Anne ve kızın birbirlerine olan bağlılığını yansıtan bu paylaşımlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Sosyal medya paylaşımlarında sık sık kızıyla yan yana görünen Emine Ün'ün, 20 yaşındaki Duru ile olan fiziksel benzerliği de takipçilerinin dikkatini çekiyor.
Hatta kimi yorumlar, Duru'nun güzelliğiyle annesini adeta gölgede bıraktığı yönünde.
EMİNE ÜN'ÜN KİMDİR?
24 Eylül 1977’de İstanbul’da dünyaya gelen Emine Ün, lise eğitimini İstanbul Etiler Lisesi'nde tamamladı.
Kariyerine 15 yaşında, 1992'de Neşe Erberk'in ajansında mankenlik yaparak başladı. 1994’te Hey Girl dergisinin kapak kızı seçildi ve fotomodellik kariyerine devam etti.
Mahsun Kırmızıgül'ün "Sevdalıyım" klibindeki rolüyle geniş kitlelerce tanınan Ün, Can Gürzap, Levent Özdilek ve Ayla Algan gibi ustalardan oyunculuk dersleri aldı.
İlk oyunculuk deneyimi Mahallenin Muhtarları dizisiyle oldu.
1998-2001 yılları arasında yayınlanan Aynalı Tahir dizisindeki Dalya karakteriyle zirveye çıktı. Ayrıca Canısı ve İmparator gibi ses getiren yapımlarda önemli roller üstlendi.
Daha sonraki yıllarda Sihirli Annem'de Yosun karakteri ve Kadere Karşı gibi projelerde yer aldı. 2014'te ise "Nazar" isimli bir albümle müzik kariyerine de adım attı.
Emine Ün'ün son oynadığı dizi ve rolü, 2024 yılında yayımlanmaya başlayan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisindeki Hatice Halime Hatun rolüdür.
Özel hayatında, 2004 yılında oyuncu Emre Kınay ile evlendi ve bu evlilikten 2005 doğumlu kızı Duru dünyaya geldi. Çift 2009'da boşandı.
