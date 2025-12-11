Ünlü oyuncu ve sunucu Tuba Ünsal, son dönemde “Kırık Kalpler Atölyesi” adlı duygusal iyileşme programıyla gündeme gelmişti.

Özel yaşamıyla da sıkça merak edilen Ünsal, bu kez 33 yaşındaki sevgilisi Emir Ulusoy ile dikkat çekti.

İkili, bir davette ilk kez el ele poz verirken samimi halleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Tuba Ünsal’ın Murat Pilevneli ile evliliğinden bir kızı, gazeteci Mirgün Cabas ile evliliğinden ise bir oğlu bulunuyor.

Tuba Ünsal, Çanakkale’de satın aldığı tarlalarda tarıma başladı. Evinin bahçesine de küçük bir tarla kuran oyuncu, “Temiz gıda lüks değil, bir hak” diyerek kendi yiyeceğini üretiyor.

Tarıma olan ilgisini bilinçli bir şekilde sürdüren Ünsal, “Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği” eğitiminin ilk modülünü tamamladığını açıkladı. Bu tutkuyu daha ileri taşıyan oyuncu, Ayvacık’ta biri 26, diğeri 9,5 dönüm olan iki arazi alarak sürdürülebilir tarım projelerine imza attı.

Son günlerde görüntülenen Tuba Ünsal ve 14 yaşındaki kızı Sare’nin uyumlu tarzları ile zarif görünümleri büyük ilgi gördü. Anne-kız arasındaki çarpıcı benzerlik görenleri şaşırttı.

Ünsal’ın güzeller güzeli kızını görenler, “Annesinin kopyası” yorumlarıyla hayranlıklarını dile getirdi.

TUBA ÜNSAL KİMDİR?

Tuba Ünsal, 7 Aralık 1981 tarihinde Denizli'de doğmuş Türk oyuncu, sunucu ve eski manken. 44 yaşında olan Ünsal, babasının askerlik görevi nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirmiş; ilkokulu Kırklareli Vize'de, ortaokulu Şanlıurfa'da, liseyi İzmir'de tamamladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okurken eğitimine ara vermiş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü'nden mezun oldu.

1998'de Elite Model Look yarışmasına katılarak mankenlik kariyerine başlamış, ardından reklam filmleri ve oyunculuğa yöneldi.

Kariyerinde "Vizontele Tuuba", "Çılgın Dersane", "Dünyanın En Güzel Kokusu", "Çakallarla Dans", "Mehmed: Fetihler Sultanı" gibi filmler ve dizilerde rol almış; tiyatro yapımcılığı da yaptı.

Üç kez evlenmiştir: İlk evliliği Cem Cantaş ile (2004-2006), ikincisi Murat Pilevneli ile (2010-2012, bu evlilikten kızı Sare Pilevneli doğdu), üçüncüsü gazeteci Mirgün Cabas ile (2013-2018, bu evlilikten oğlu Civan Mert Cabas doğdu).

Son dönemde sürdürülebilir tarım projeleriyle (Çanakkale'de tarla alımları), "Kırık Kalpler Atölyesi" adlı duygusal iyileşme programı ve özel hayatıyla gündeme geldi.

2025'te kendisinden 11 yaş küçük Emir Ulusoy ile ilişkisi dikkat çekti.

