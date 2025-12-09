Aralarında haber ünlü haber spikerlerinin de bulunduğu çok sayıda isim hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Uyuşturucu soruşturması Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’a uzandı. Ersoy, İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.