Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu madde” soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında Ufuk Tetik, Ebru Gülan ve Mustafa Manaz da tutuklanan diğer isimler oldu.

Savcılığın sevk yazısında, evlerinde uyuşturucu kullanımına imkân sağladıkları, kadınlara uyuşturucu vererek “çoklu cinsel ilişki ortamları” oluşturdukları ve bu yolla maddi ve sektörel çıkar sağladıkları belirtildi. Gizli tanık beyanlarıyla şüpheli ifadelerinin örtüştüğü aktarıldı.

Tutuklama kararında "kuvvetli suç şüphesi", delillerin toplanmamış olması ve delillere etki riski gerekçe gösterildi.

ÜÇLÜ İLİŞKİ VE UYUŞTURUCU İDDİASI

Sabah gazetesi ise soruşturmada bir kadın spikerin ifadesini aktardı. Kadın spiker, Etiler'deki bir evde Akif, Ersoy ve Manaz ile grup seks yaptıklarına dair iddiada bulunurken, aynı yerde Manaz, Ersoy ve Ece A. İle parayı rulo yaparak uyuşturucu içtiklerini öne sürdü.

Akif vardı. Manaz daha sonra eve geldi. Akif'

ERSOY İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Mehmet Akif Ersoy, savcılığa verdiği ifadede iddiaları yalanlamıştı. Ersoy, "Grup seks iddialarının hepsi yalandır. M.N ile yüzde 5-10 civarında, resmiyette olmasa da bir ortaklığım vardır. Barcelona’ya A.G.’nin bir arkadaşı da orada olduğu için tatile gittiğimiz doğrudur. Rezan Epözdemir ile orada tesadüfen karşılaşmıştık. Başkonsolos arkadaşım da vardı. G.A. ile beni A.G. tanıştırdı. Bir kere evine gitmişimdir” dedi.

Ersoy'un avukatı da 'örgüt' suçlamasına yanıt verdi. Ersoy'un avukatı şunları söyledi:

"Gizli tanık ifadeleriyle itibar suikastı yapılarak komplo kurulmuştur. Tutuklamak için örgüt suçu mecbur olduğundan örgüt kurma suçu uydurulmuştur. Ersoy, örgütü kimlerle kurmuş? Gülen, Tetik ve Manaz nasıl örgüt ki, kuranlar 3-4 senedir bir araya gelmiyor? Lideri, hiyerarşisi, talimatları, üyeleri belli olmayan örgütün olması mümkün değil."