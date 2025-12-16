Ünlü isimlerle gündeme gelen, ardından medya sektörüne uzanan uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve uyuşturucu testi pozitif çıkan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile ilgili yeni bir ifşa daha ortaya çıktı.

Habertürk TV'nin eski çalışanlarından Tuğçe Acar'dan, bir dönem birlikte çalıştıkları Ersoy ile ilgili paylaşım geldi.

Uzun yıllar çalıştığı Habertürk'te Ersoy'un dönem prodüktörlüğünü yaptığını aktaran Acar, "Kanaldan ayrıldıktan sonra kendisiyle dostluğumuz pekişmiş ve görüşmeye de devam etmiştik; ancak son görüşmemizde, bana yönelik istemediğim ve sınır ihlali niteliği taşıyan davranışlarda bulunmuştu. Bu olayın ardından da kendisiyle tüm iletişimimi sonlandırmıştım" dedi.

'İŞE GİRMEMİ DURDURDU'

Acar, açıklamasında Habertürk TV ile yaptığı bir iş görüşmesinin olumlu sonuçlanmasına rağmen, Ersoy'un Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirilmesinin ardından işe giriş sürecinin durdurulduğunu ileri sürdü.

Yaşadıklarını bazı yöneticilerle paylaştığını aktaran Acar açıklamasında, Ersoy'un kanaldaki konumu nedeniyle Habertürk'te çalışamayacağının kendisine bildirildiğini ifade etti.

'DEVRAN DÖNDÜ ŞÜKÜR'

"Yaşadığım durumu sesimi duyurabileceğimi düşündüğüm bazı yöneticilerle paylaşmış; ancak kendisinin kanalda önemli bir pozisyonda olması nedeniyle, Habertürk TV’de çalışamayacağım tarafıma iletilmişti" diyen Acar, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün görüyorum ki yalnız değilim. Kadınların iş yaşamında maruz kaldığı sınır ihlalleri ve bunun bedelini kariyerlerimizle ödemek zorunda bırakılmamız, yaşananların ardından kimsenin yanımızda durmaması pahasına susmamalıyız. Kimse de susmasın.

Gün gelir devran döner diye diye geçirdiğim günlerden sonra şu devran döndü ya, şükür."



NUR KÖŞKER AÇIKLAMA YAPMIŞTI

New York'ta yaşayan eski Habertürk spikeri Nur Köşker, Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından Tarkan Kaleli'ye yaptığı açıklamada, Ersoy tarafından sistematik olarak tacize uğradığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı.

Köşke şunları söylemişti:

"Benim evli olduğum dönemden başlayan ve çok uzun süreli bir taciz süreci var. İşte asansör kapısını tutup bilmem neler falan. Sonra attığı saçma sapan mesajlar var."

BAŞKA SPİKERDEN 'GRUP SEKS' İDDİASI

Öte yandan 35 yaşındaki bir kadın spiker de soruşturma kapsamında ifade vermiş, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullandığını ve Ersoy ile üçlü ilişki yaşadıklarını söylemişti.

Kimliği açıklanmayan spiker, Mehmet Akif Ersoy hakkında zorlama ya da örgüt kapsamında bir suçlama yöneltmemişti.