İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada neticesinde 8 isim gözaltına alınmıştı. Dün ise adliyeye sevk edilenler arasında yer alan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da yer aldığı 4 kişi tutuklanmıştı.

Ersoy için 'Kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkan sağladıkları', ve 'Eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri', ayrıca 'İkiden fazla kişiyle birlikte cinsel ilişki yaşadıkları' ve 'Çevresindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak ilerleyen süreçte kendilerine ve çevrelerine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladıkları' suçları yöneltildi.

ERSOY İDDİALARA YANIT VERDİ

Serbestiyet'te yer alan habere göre; Ersoy, savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti. Ersoy, ifadesinde şunları dile getirdi:

“Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir. E.A. ile bir dönem flört ettiğimiz bir dönem oldu ancak devam ettiremedik bitirdik. Arkadaşlarım ile E.A. arasında diyaloğa ilişkin iddialar çok çirkindir. Böyle bir şey olmadı. Seba isimli rezidanstan 2022 yılında taşındım. M.A. Ulus’ta bulunan eve hiç gelmedi. E.A’nın kız kardeşi E.A.’yı tanımam ancak E.A.’dan dolayı bilirim. Kendisini herhangi bir şekilde korumam söz konusu değildir. Hatta ben tam tersi E. ve annesini emniyete gönderdim. Gidin devlet ile iş birliği yapın dedim ve onlar da yaptılar. B.K. İ… adlı şirketin sahibidir. Kendisi ile 2017-2018 yıllarında tanıştım. Normal bir arkadaşımdır. M.D. TRT Word’de çalışıyor. Sektörden dolayı tanırım. Herhangi bir ilişkim yoktur.”

NE OLMUŞTU?

9 Aralık akşam saatlerinde jandarma ekipleri tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler; Habertürk TV dış haberler editörü Elif Kılınç ile Ufuk Tetik, Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık, soruşturmayla ilgili şu açıklamada bulunmuştu:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından gözaltına alınma kararı verilmiştir , talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Mehmet Akif Ersoy ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştır, gözaltına alma işlemleri diğer şüpheliler yönünden devam etmektedir.”

Dün ise adliyeye sevk edilenler arasında yer alan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da yer aldığı 4 kişi tutuklanmıştı.