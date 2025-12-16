İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 Aralık Salı günü tutuklanan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, savunma sürecini yeniden yapılandırma kararı aldı. Ersoy, gözaltı ve ifade işlemleri sırasında kendisini temsil eden üç avukatla yollarını ayırdığını duyurdu.

Bu kararın, tutuklanmasının ardından savunma sürecine dair yapılan kapsamlı değerlendirmeler neticesinde alındığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy, yeni savunma süreci için Ankara Barosu’na kayıtlı Avukat Hüseyin Kaya ile anlaştı. Ersoy ve Kaya, Silivri Cezaevi’nde bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, dosyayı ve mevcut durumu detaylıca ele aldıkları kaydedildi.

Ceza hukuku alanındaki çalışmalarıyla tanınan Avukat Hüseyin Kaya, daha önce de kamuoyunda yakından takip edilen çeşitli önemli dava ve soruşturmalarda yer almıştı. Kaya’nın, Mehmet Akif Ersoy’un dosyasını üstlenmesinin ardından, önümüzdeki günlerde soruşturma sürecine ilişkin kamuoyuna detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.