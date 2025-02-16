Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından "Salda Gölü Bilim Merkezi" kuruldu

Dünyanın en önemli 100 jeolojik miras alanı listesine giren Salda Gölü için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından Salda Gölü Bilim Merkezi kuruldu. Üniversite bünyesinde oluşturulan "Salda Gölü Bilim, Eğitim ve Doğa Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi"nin yönetmeliği, 16 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Merkezin temel amacı, Salda Gölü ve çevresinde bilimsel araştırmalar yaparak doğal koruma çalışmalarını desteklemek olarak belirlendi. Bu kapsamda, gölün ekosistemi üzerinde bilimsel araştırmalar yürütülmesi, endemik bitki ve hayvan türleri üzerine biyoçeşitlilik çalışmalar yapılması ve kamuoyunun Salda Gölü ve yaban hayatı hakkında bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Merkez, hidrobiyoloji, limnoloji, doğa koruma, sulak alan yönetimi ve eko-turizm gibi alanlarda araştırmalar gerçekleştirecek. Ayrıca üniversite öğrencileri için laboratuvar ve araştırma altyapısı sunarak bilimsel çalışmalarını destekleyecek. Kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler geliştirilmesi, bilimsel sempozyumlar ve çalıştaylar düzenlenmesi planlanıyor.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, merkezin yalnızca bilimsel araştırmalarla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda Salda Gölü’nün tanıtımı ve bölge turizmine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Prof. Dr. Dalgar, merkezin uluslararası düzeyde araştırmalara ev sahipliği yaparak Burdur ve Türkiye için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Rektör Dalgar, “Salda Gölü Bilim Merkezi’miz, bu eşsiz doğal mirasın korunması ve tanıtılmasında kritik bir rol üstlenecek. Dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını ağırlayarak, uluslararası düzeyde önemli araştırmalara ev sahipliği yapacağız. Bu merkezin üniversitemize, Burdur’a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.