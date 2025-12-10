İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Savcılığın tutuklama talebinde, şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, uyuşturucu madde kullanımı sonrasında ikiden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girdiği, ayrıca, şüpheli Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle bu şekilde kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden kendisine ve çevresine "sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı" ileri sürülmüştü.

SEVK YAZISINDA ÇARPICI İFADELER

Başsavcılığın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdiği sevk yazısı ortaya çıktı. Buna göre sevk yazısında şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan adli soruşturmaya esas olmak üzere; Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı şüpheliler mevcutlu olarak gönderilmiş olup, Şüpheliler hakkında yapılan soruşturma kapsamında dosya içerisinde bulunan gizli tanık ifadeleri, bilgi sahibi beyanları doğrultusunda alınan şüpheli savunmaları birlikte değerlendirildiğinde; gizli tanık beyanlarında geçen kişiler, konumlar ve eylemler ile şüphelilerin ifadesinde yer alan kişiler ile olan irtibatlarının gizli tanık beyanlarında geçen kişiler belirtilen konumlarda buluşmuş oldukları bu itibarla şüphelilerin tevil yollu

'EVE GELEN KADINLARA UYUŞTURUCU MADDE TEMİN ETTİKLERİ...'

ikrarları ile suçtan kurtulmaya yönelik beyanları göz önüne alındığında şüphelilerin uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkan sağladıkları, şüphelilerin eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, uyuşturucu madde kullandıktan sonra da ikiden fazla kişilerin birlikte cinsel ilişkiye girdikleri ayrıca şüphelinin çevresinde bulunan kişiler ile bu şekilde kadınları ilişkiye sokarak bu kişileri ilerleyen süreçte kendisine ve çevresine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı; şüpheli Mehmet Akif ERSOY ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden Mustafa MANAZ, Ufuk TETİK ve Ebru GÜLAN'ın bahse konu suçları iştirak halinde işledikleri anlaşılmakla; Şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu, dosya kapsamında delillerin toplanmamış olması şüphelilerin serbest kalması ile birlikte söz konusu delilleri tesir etme ihtimali bulunduğu değerlendirilmekle; Şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'nın 100. vd. maddeleri uyarınca TUTUKLANMALARINA, Karar verilmesi kamu adına talep olunur.”