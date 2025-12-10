İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gerçekleştirdiği “uyuşturucu” soruşturması kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına aldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan 8 kişi, sağlık kontrolleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti.

8 şüpheli savcılığa ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi. Şüpheliler ve avukatlarının basın mensuplarına ters davranmaları büyük tepki topladı. Şüphelilerden Ufuk Tetik, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının kamerasına tokat attı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Öte yandan, gözaltına alınan 8 kişinin ismi şu şekilde,

Mehmet Akif Ersoy (eski Habertürk GYY'si)

Elif Kılınç (Habertürk Dış Haberler Editörü)

Ufuk Tetik

Gizem Aybaktı

Ebru Gülan

Mustafa Manaz

Dilara Yıldız

Buse Öztay