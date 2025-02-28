Mehmet Akif Ersoy'dan ilginç teklif: ''Bahçeli Nobel'e Aday Gösterilsin"

Habertürk Ana Haber Sunucusu, Mehmet Akif Ersoy, terör örgütü elebaşı Öcalan'dan gelen mesajın okunduğu akşam dikkat çeken bir yorum yaptı. Ersoy sürecin başlamasına yönelik açıklamalar yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili bir teklifte bulundu.

Mehmet Akif Ersoy "Öcalan silah bırakarak mecliste konuşmalıdır" diyen MHP 'lideri Devlet Bahçeli'ye Nobel Ödülü verilmesi gerektiğini söyledi.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, yaşanan gelişmeler sonrası Bahçeli'nin sözlerini hatırlattı. Ersoy konuşmasında 'Şimdi biz neden, böylesine büyük bir hikayenin sonunda bunun bitmesine yol açacak büyük adımı, büyük de risk alarak attığı için, bizim artık bir arada olmamıza atıf yapan, çağrıyı yapan, büyük cümleler kurmasyla, neden Nobel Barış Ödülü, sayın Bahçeli'ye verilmesin? Neden bu teklif edilmesin?' dedi.