“Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanan Mehmet Akif Ersoy, televizyondaki görevinden de uzaklaştırılmıştı.

Baba Nadir Ersoy, oğlunun suçsuz olduğunu savunarak sessizliğini bozdu.

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un babası Nadir Ersoy

Filistin'e destek eylemine katıldıktan sonra çektiği videoda, oğlunun masumiyetine vurgu yapan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“YUSUF ALEYHİSSELAM GİBİ GÜÇLENEREK ÇIKACAK”

“Benim oğlum o girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi güçlenerek çıkacak Allah'ın izniyle.

İster Mehmet Akif olsun, binlerce Mehmet Akif olsun, yüz binlerce Mehmet Akif olsun. Benim bütün evlatlarım ve ben bütün hayatım o alemlerin Rabbi olan Allah'a kurban olsun.”

NE OLMUŞTU?

Habertürk TV'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Ersoy ile birlikte toplam 8 şüpheli hakkında “uyuşturucu madde kullanmak, kullandırmak ve kullanımını kolaylaştırmak” suçlamalarıyla işlem yapılmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ersoy'un da aralarında bulunduğu 4 kişi, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlarından tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ersoy, gözaltına alınmasının ardından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu kullanımına yer ve imkan sağladığı, eve gelen kadınlara uyuşturucu temin ettiği, uyuşturucu etkisi altında ikiden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi. Ayrıca Mehmet Akif Ersoy'un çevresindeki kişileri bu yolla kadınlarla ilişkiye sokarak sektörel ve maddi menfaat sağladığı öne sürüldü.