İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 8 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Hakimlik, Ersoy'un da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetmişti.

SERKAN TOPER, SÜLEYMAN SOYLU, YARGI OYUNU, PKK VE KÜBRA USLU İDDİALARI

Barış Terkoğlu, Onlar TV’deki canlı yayında Türkiye gündemine oturacak olan Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasına neden olan itirafçı ifadelerini paylaştı.

Bir itirafçının Mehmet Akif’in, maaşı dışında elde ettiği kaynağı belirsiz paraları Serkan Toper’e verdiğini; Toper’in de bu paraları değerlendirdiğini öne sürdü. Terkoğlu, “Mehmet Akif Ersoy, Habertürk vasıtasıyla Serkan Toper’i güçlendiriyordu. Bu arkadaşlıkla birlikte Serkan Toper, Habertürk kanalında müdavim bir isim hâline geldi. Serkan Toper, Habertürk’ü kullanarak sevmediği kişilerin aleyhinde haber yaptırıyor ya da yayınlarda bu isimlere yüklenip haklarında dava açtırıyordu. Yargıdaki bağlantılarıyla bu kişileri yüksek meblağlar karşılığında tahliye ettiriyordu. Son birkaç yılda Serkan Toper’in mal varlığında çok ciddi artışlar oldu” ifadelerini aktardı.

İtirafçı ifadelerinde en dikkat çeken ifade ise ‘Mehmet Akif’in, kızlara hava atmak için gecenin bir yarısında Süleyman Soylu’yu görüntülü arayıp konuştuğu çok oldu’ iddiası oldu.

Bazı yargı mensuplarına, cinsel ilişki karşılığında tutuklama ve tahliye kararları verdirildiğini belirten itirafçı, ‘Mehmet Akif, köprüde yaptığı kazada madde etkisi altında olduğunu bana söyledi’ dedi.

Aranan bir PKK üyesinin, ilişkiler sayesinde saklandığı, korunduğu; hatta araçlarla gezdirilerek polis çevirmelerinden kurtarıldığı da ifadelerde yer aldı.

Bir büyük kulübün başkanı ve başka bir büyük kulübün eski başkanı da kayıtlara geçtiği öne sürüldü.

İtirafçı, “Mehmet Akif, hiç ekran deneyimi olmayan Kübranur Uslu’yu işe soktu. Kübranur Uslu, bir buçuk ay sonra Cumhurbaşkanı uçağındaydı” ifadelerini kullandığını Terkoğlu aktardı.