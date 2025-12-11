Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasının ardından özel hayatı merak edilmeye başlandı. İfşalar sonrası Mehmet Akif Ersoy’un sadece 8 ay evli kaldığı Pınar Erbaş’a yorum yağdı.

Pınar Erbaş'ın fotoğraflarını altına herkes aynı yorumu yaptı. Pınar Erbaş'a "Verilmiş sadakanız varmış" yorumları yağdı.

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmaya sevkinde ise şu not gündeme bomba gibi düştü:

"Kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, ardından ikiden fazla kişilerin cinsel ilişki yaşadıkları, çevresindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak ilerleyen süreçte kendilerine ve çevrelerine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladıkları..."

