İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden paylaştığı bir mektupla cezaevindeki son durumu ve "Kampta Gazeteciler Günü" olarak adlandırdığı Cumartesi görüşmelerinden bahsetti.

"GÖRÜŞ ODALARINDA TEMAS YASAK"

Cumartesi günleri avukatı ile uzun süre çalıştığını ve bu süre içerisinde görüşme odalarına gelen farklı isimlerle selamlaşma fırsatı bulduğunu belirten Gökce, cezaevi prosedürleri hakkında konuştu.

Gökce, "Görüşme odaları ya da koridorlarda tutuklu ya da hükümlülerin birbirine temas etmesi yasak. Memur arkadaşlar 30-40 metre öncesinden gelen olursa aramıza girip önlem alıyorlar. Bu nedenle ancak bu kadarlık sesle hatırlaşmak mümkün oluyor" diyerek, bunun ötesindeki iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Gökce, görüş esnasında ilk olarak gazeteci Enver Aysever ile karşılaştığını ifade etti. Aysever’in sağlık durumunu soran Gökce, "Gayet iyi ve diriydi" dedi. Aysever’in ardından yan odaya Merdan Yanardağ’ın geldiğini aktaran Gökce, Yanardağ hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Merdan abi zaten ilk mapus deneyimi olmadığı için alabildiğince dirençli ve güçlü. Belki de -tarihi sebeplerle- solcular olarak bu anlamda daha şerbetli ve güçlüyüz. Avukat odasından sıcacık öpücüklerimizle birbirimizle hatırlaştık."

'İYİ OLACAĞIM HERHALDE'

Buğra Gökce’nin mektubunda en dikkat çeken bölüm ise gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile ilgili açıklamaları oldu Ersoy ile selamlaştığını ve moralini sorduğunu belirten Gökce, deneyimli gazetecinin zor bir süreçten geçtiğini şu sözlerle anlattı:

"Şokta görünüyordu sanki. 'İyi olacağım herhalde' diyebildi. Sonra gelen avukat arkadaşı ile sarıldılar. Avukat hanım ağlayınca hepimiz etkilendik. Mehmet Akif Bey dahil herkes için zorlu anlardı. İlk giriş günleri bir yıkım oluyor."

Gökce, ortamdaki dayanışmaya da vurgu yaparak, Merdan Yanardağ’ın da Ersoy’a geçmiş olsun dileklerini ilettiğini, tanışıklık olmasa bile içeride "kader arkadaşı" kıvamında bir selamlaşma kültürü olduğunu belirtti.

'HUKUKSUZLUĞUN EN AÇIK ÖRNEĞİ'

Öğleden sonraki görüşme çıkışında gazeteci Fatih Altaylı ile karşılaştığını belirten Gökce, Altaylı’yı cezaevinde geçirdiği aylar boyunca bir "abi" olarak gördüğünü söyledi. Altaylı’nın durumu için sert eleştirilerde bulunan Gökce, "Uğradığı haksızlık çok ama çok büyük. Hukuksuzluğun en açık örneği gibi geliyor bana. Olmayan suçtan ceza ve hükmen tutuklama! Söz bitiyor bir yerde" değerlendirmesinde bulundu.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Mehmet Akif Ersoy 8 Ocak 1985’te İstanbul doğumlu

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun. 2009 yılında 6 News televizyon kanalında muhabir olarak göreve başladı. Daha sonra TRT’de görev üstlenen Ersoy, 2010 yılında TRT TÜRK – Addis Ababa Temsilciliği görevine getirildi. 2011 yılında başta Libya, Yemen, Şam, Erbil olmak üzere pek çok noktada TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev yaptı. Aynı yıl TRT TÜRK Trablus ve Sana muhabirliği görevini yürüttü. 2012 yılında dönemin lideri Muammer Kaddafi ile ölümünden önce son röportajı yapan gazeteci oldu.

2012 yılında TRT Kahire-Mısır Temsilcisi oldu. 2013 yılında TRT Arapça Koordinatör Yardımcılığı görevine getirildi. 2014 yılına gelindiğinde TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Bu süreci 2015 yılında "Zenga Zenga"adlı Muammer Kaddafi Belgeseli takip etti. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Ortadoğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak atandı. 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu.

2017 yılında Habertürk'E katılan Ersoy, Manşet, "Nedir Ne Değildir" gibi programların moderatörlüğünün ve anahaber sunuculuğunu üstlendi. Türkiye’nin sınır hattında, Afganistan, Libya ve Filistin gibi sıcak çatışmaların sürdüğü bölgelerde bulunarak haber yaptı.

2022’de Show TV anahaber sunucusu Pınar Erbaş ile 8 ay evli kalan televizyoncu Mehmet Akif Ersoy’un "Tünel- Gazze'de Yaşamak" adlı bir de kitabı var.